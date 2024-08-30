Под Белгородом два человека ранены при атаке дронов ВСУ — Гладков

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Двое мирных граждан получили ранения в результате атаки дронов со стороны ВСУ в Белгородской области. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram, один из пострадавших — руководитель Малиновского сельского поселения Игорь Старцев. Машину Старцева ударил в бок украинский беспилотник.
«В Белгородском районе ранены два мирных жителя в результате атак беспилотников ВСУ. Хозяин атакованного дома в селе Петровка, ранее отказавшийся от медицинской помощи, бойцами самообороны доставлен в Октябрьскую районную больницу…» — сказано в публикации.Гладков отметил, что сейчас мужчину перевели в область, его состояние оценивается медиками как удовлетворительное.
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Никита Кротов