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Полиция Манчестера задержала дебошира в самолёте Jet2

30 августа 2024, 11:52
Фото: istockphoto / Svitlana Hulko

Фото: istockphoto / Svitlana Hulko

В аэропорту Манчестера полиция штурмовала самолёт авиакомпании Jet2 из-за пассажира, который вёл себя агрессивно. Об этом сообщило издание Manchester Evening News.
«Особо беспокойный» пассажир вёл себя так, что это вызвало хаос в салоне лайнера, который должен был вылететь в турецкий город Даламан. Для того чтобы его задержать, пришлось вызвать полицию», — поделились в РИА Новости.

После того как самолёт вернулся на стоянку со взлётно-посадочной полосы, полицейские вывели нарушителя из салона. Из-за произошедшего воздушное судно вылетело в пункт назначения с двухчасовым опозданием.



Ранее пассажир American Airlines, узнав на стойке регистрации, что его билет поддельный, начал крушить аэропорт. Мужчина разбил молотком не только стойку регистрации, но и висящие над ней экраны с данными вылета.

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Количество жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле выросло до 11 человек

Появилось видео с задержанными гражданами Колумбии, служившими в ВСУ наемниками

В Пушкинском округе загорелся лес
#аэропорт
#билет
#судно
#пассажир
#город
#полицейские
#мужчина
#новости
Под Белгородом два человека ранены при атаке дронов ВСУ — Гладков
30 августа 2024, 12:03

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Двое мирных граждан получили ранения в результате атаки дронов со стороны ВСУ в Белгородской области. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram, один из пострадавших — руководитель Малиновского сельского поселения Игорь Старцев. Машину Старцева ударил в бок украинский беспилотник.
«В Белгородском районе ранены два мирных жителя в результате атак беспилотников ВСУ. Хозяин атакованного дома в селе Петровка, ранее отказавшийся от медицинской помощи, бойцами самообороны доставлен в Октябрьскую районную больницу…» — сказано в публикации.
Гладков отметил, что сейчас мужчину перевели в область, его состояние оценивается медиками как удовлетворительное.

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Полиция Манчестера задержала дебошира в самолёте Jet2

Количество жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле выросло до 11 человек

Появилось видео с задержанными гражданами Колумбии, служившими в ВСУ наемниками
#россия
#украина
#всу
#дрон
#белгородская область
#вячеслав гладков
#новости
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Количество жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле выросло до 11 человек
30 августа 2024, 11:20

Фото: istockphoto/Dmitriy Prokofev

До 11 человек выросло количество жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле, которое произошло 1 августа, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу городской мэрии. Известно, что в больнице Екатеринбурга скончалась 12-летняя девочка. Таким образом из 11 погибших шестеро являются детьми.
«Да, это так. Глава города и администрация выражают искренние соболезнования семье погибшей девочки. Семье будет оказана вся необходимая помощь», — прокомментировали в мэрии.

Трагедия произошла на Сибирской улице. По версии следователей, обрушение подъездов случилось из-за ненадлежащего техобслуживания оборудования. Двух фигурантов отправили под домашний арест до начала октября.

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Медбрат попытался изнасиловать 90-летнюю женщину в доме престарелых
#россия
#россияне
#дети
#смерть
#новости
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Появилось видео с задержанными гражданами Колумбии, служившими в ВСУ наемниками
30 августа 2024, 11:03

Фото: istockphoto/Diy13

Опубликовано видео с задержанными гражданами Колумбии, которые служили наемниками в ВСУ. На кадрах можно увидеть, как фигурантов проводят по коридору.
Известно, что при обысках у подозреваемых нашли документацию, подтверждающую их противоправную деятельность, а также военную форму образца Украины, где есть знаки отличия.

«Следственным управлением ФСБ России в отношении фигурантов возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 359 УК России (Участие в вооруженном конфликте)», — говорится в сообщении.
Колумбийцам грозит до семи лет лишения свободы. Ранее сообщалось, что российских бойцов в украинском плену кормили только перед проверкой.

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#россия
#фсб
#криминал
#всу
#новости
#наемники
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В Пушкинском округе загорелся лес
30 августа 2024, 09:32

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Пожар произошёл на территории Учебно-опытного участкового лесничества, в двух километрах от деревни Марьина Гора Пушкинского городского округа, возгорание удалось потушить, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Пожар был обнаружен в ходе авиапатрулирования, площадь возгорания составила 0,3 гектара. В тушении было задействовано девять лесных пожарных и пять единиц спецтехники. Справиться с огнём удалось чуть более чем за три часа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар был низовым и произошёл из-за действий человека. Сейчас ведётся опрос свидетелей для выявления виновного.

В областном Комлесхозе напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности в природных зонах Подмосковья предусмотрены крупные штрафы. Для физических лиц они составляют до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, а для юрлиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

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#пушкинский округ
#лес
#лесные пожары
#комитет лесного хозяйства мо
#комлесхоз мо
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Медбрат попытался изнасиловать 90-летнюю женщину в доме престарелых
30 августа 2024, 08:45

Фото: istockphoto/artolympic

Житель американского штата Калифорния Джеймс Джоэл Гонзалес попытался изнасиловать 90-летнюю женщину в доме престарелых. Об этом информирует KTLA5.
Сообщается, что инцидент произошел в городе Камарильо. Мужчина вышел на работу в ночную смену. Он зашел в комнату к постоялице и начал толкать ее кровать, а также пытался снять с неё одежду. Женщина смогла дать ему отпор, после чего мужчина ушел.

Однако выйдя из ее комнаты, он направился к пациентам, которые страдают деменцией и болезнью Альцгеймера. Придя туда, мужчина нашел 90-летнюю пенсионерку и заставил её зайти в кладовку, где предпринял попытку изнасиловать женщину, но ему помешали другие работники учреждения. Они услышали крики и начали стучать в кладовку.

Мужчина попытался скрыться от полиции через дверцу для собаки, но его поймали на следующий день и арестовали, однако вечером его отпустили. Гонзалеса должен был переночевать в доме своих родственников. Спать его положили в комнате с 6-летней племянницей и ее подругой.

Около пяти утра хозяева проснулись от криков и увидели, что Гонзалес нападает на маленькую гостью. Девочка получила серьезную черепно-мозговую травму, прежде чем его удалось остановить. Против мужчины завели уголовное дело, ему грозит 17 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в Москве таксист-мигрант напал на пассажирку после просьбы не смотреть видео. 24-летний Фаридун Мадалиев был недоволен сделанным ему замечанием. Девушка утверждает, что он начал кричать, а затем обвинил её в грубости. По его словам, она не имела права делать замечания водителю. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#уголовное дело
#инцидент
#мужчина
#девочка
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На складе в Пушкино полиция Подмосковья выявила 120 нелегальных мигрантов
30 августа 2024, 08:28

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Подмосковные полицейские при поддержке Росгвардии выявили 120 нелегальных мигрантов в Пушкино. Все они работали складе торговой компании.
На складе трудились исключительно выходцы из стран СНГ и Африки, указано в сообщении на сайте «МВД Медиа». В отношении 120 иностранных граждан составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации. Кроме того, 19 человек привлечены к ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности в РФ. Один иностранец будет отвечать за уклонение от исполнения административного наказания.

Каждый нарушитель заплатит штраф в размере пяти тысяч рублей, после чего будет выдворен за пределы РФ. Кроме того, 31 нелегальный мигрант помещён в специальное учреждение до исполнения решения суда.

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#мигрант
#штраф
#мошенничество
#нарушение
#человек
#рф
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Девушка потеряла интерес к сексу из-за одной особенности партнера
Девушка потеряла интерес к сексу из-за неряшливости своего партнера
30 августа 2024, 06:38

Фото: istock/PeopleImages

Девушка потеряла интерес к сексу из-за неряшливости своего партнера, о чем рассказала на форуме Reddit. Об этом сообщает Daily Mirror.
21-летняя девушка призналась, что после переезда к возлюбленному её сексуальное влечение ослабло из-за его привычки оставлять дом в беспорядке. Она отметила, что её партнёр не заботится о мусоре и переполненной корзине для грязного белья, что вызывает у неё раздражение.

«Я его полная противоположность. Мне нетрудно убрать дома, но он даже не пытается уважать мой труд», — написала девушка.
Бытовые разногласия привели к тому, что у пары уже несколько недель нет интимной близости. Девушка также упомянула, что секс между ними и раньше не был удовлетворительным: происходил в одной позе, а прелюдия была короткой и неловкой. Несмотря на это, она по-прежнему считает своего партнера идеальным.

В комментариях к посту пользователи предложили девушке расстаться с мужчиной, так как в их отношениях не хватает уважения и совместных усилий. Однако автор поста решила не следовать этим советам. Позже она сообщила, что партнер всё-таки сделал уборку и приготовил ужин.

Мужчина также признался, что у него низкое половое влечение, что объясняет его спокойное отношение к отсутствию секса. Девушка отметила, что это обстоятельство её не огорчило, так как она сама не отличается высоким темпераментом.

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36 сантиметров: британец с самым большим пенисом в мире недоволен своей эрекцией
LADBible: Британец с самым большим пенисом рассказал о проблемах с эрекцией
30 августа 2024, 06:18

Фото: istock/grinvalds

40-летний Мэтт Барр, чья длина полового члена составляет 36 сантиметров, стал знаменитым после появления в утреннем телешоу This Morning. После этого он получил множество предложений сниматься в порнофильмах и создавать контент для платформы OnlyFans, однако отказался от этих предложений. Об этом он рассказал LADBible.
Барр объяснил, что его уникальная анатомическая особенность, известная как макрофаллус, не является болезнью. Однако он признался, что испытывает трудности с эрекцией из-за проблем с кровообращением.

«Обеспечить приток крови к такому большому органу сложно, поэтому мой размер иногда колеблется», — отметил он.
Британец также рассказал, что принимал лекарства, чтобы уменьшить размер пениса, но это привело к противоположному эффекту.

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Один их обвиняемых в теракте в «Крокуса» мог получить гражданство России
МВД Таджикистана: Фигурант по делу «Крокуса» Солиев мог получить гражданство РФ
30 августа 2024, 05:42

Фото: istock/Pavel Starikov

Фигурант по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Умеджон Солиев, включенный в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, мог получить гражданство России.
Об этом сообщил источник в МВД Таджикистана, передает РИА Новости.

Солиев, которому 26 лет, родился в 1998 году в Душанбе, но, по данным МВД Таджикистана, он уже давно не проживает в столице. В связи с этим существует вероятность, что он оформил российское гражданство, поскольку в настоящее время не прописан в Душанбе.

Ранее стало известно, что пятеро новых фигурантов дела о теракте снабжали исполнителей оружием. Они были задержаны на территории Дагестана 31 марта.

Ранее сообщалось, что депутаты внесут в Государственную Думу инициативу о депортации из России мигрантов с судимостью. Об этом заявила заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству Сардана Авксентьева в своем Telegram-канале.

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#гражданство
#мвд
#мигранты
#террористы
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