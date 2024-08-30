Полиция Манчестера задержала дебошира в самолёте Jet2

Фото: istockphoto / Svitlana Hulko
В аэропорту Манчестера полиция штурмовала самолёт авиакомпании Jet2 из-за пассажира, который вёл себя агрессивно. Об этом сообщило издание Manchester Evening News.
«Особо беспокойный» пассажир вёл себя так, что это вызвало хаос в салоне лайнера, который должен был вылететь в турецкий город Даламан. Для того чтобы его задержать, пришлось вызвать полицию», — поделились в РИА Новости.
После того как самолёт вернулся на стоянку со взлётно-посадочной полосы, полицейские вывели нарушителя из салона. Из-за произошедшего воздушное судно вылетело в пункт назначения с двухчасовым опозданием.
Ранее пассажир American Airlines, узнав на стойке регистрации, что его билет поддельный, начал крушить аэропорт. Мужчина разбил молотком не только стойку регистрации, но и висящие над ней экраны с данными вылета.
Читайте также:
Количество жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле выросло до 11 человек
Появилось видео с задержанными гражданами Колумбии, служившими в ВСУ наемниками
В Пушкинском округе загорелся лес
Мира Полтева