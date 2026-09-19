Под Брянском конь провалился в битумную яму, спасатели вытаскивали его три часа

19 сентября 2026, 08:43

Фото: ГКУ «Брянский пожарно-спасательный центр»

В Брянской области лошадь провалилась в битумную яму, спасатели вытаскивали её около трёх часов. Об этом сообщает ГКУ «Брянский пожарно-спасательный центр».