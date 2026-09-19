Под Брянском конь провалился в битумную яму, спасатели вытаскивали его три часа
В Брянской области лошадь провалилась в битумную яму, спасатели вытаскивали её около трёх часов. Об этом сообщает ГКУ «Брянский пожарно-спасательный центр».
Инцидент произошёл 18 сентября. Рабочие обследовали пути и услышали ржание. Недалеко от станции Снежетьская они увидели коня, который наполовину погрузился в битум.
Животное пыталось выбраться самостоятельно, но каждая попытка только ухудшала ситуацию: вещество сильнее обволакивало ноги и туловище, мешало двигаться и дышать. На место приехали спасатели. Специалисты работали одновременно с разных сторон. Одни удерживали пленника с помощью жердей, чтобы он не погружался глубже.
Другие постепенно освобождали лошадь из вязкой битумной массы. Спустя три часа коня удалось извлечь из ловушки. Животное испугалось и убежало в лес, но позже его нашли. Местная администрация разыскала хозяина, и непарнокопытное вернули владельцу.
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