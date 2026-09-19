На трассе в Якутии произошло лобовое столкновение двух иномарок

19 сентября 2026, 08:12

В Якутии две иномарки столкнулись на трассе «Лена», один человек погиб

Фото: Госавтоинспекция МВД по Республике Саха (Якутия)

В Алданском районе Якутии произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшим. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.