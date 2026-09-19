На трассе в Якутии произошло лобовое столкновение двух иномарок
В Алданском районе Якутии произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшим. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
ЧП случилось на федеральной трассе «Лена». По предварительным сведениям, водитель автомобиля Toyota Cresta ехал в сторону Алдана и не справился с управлением. Машину занесло, она выехала на встречную полосу и столкнулась с иномаркой Toyota Mark II.
В результате ДТП четыре человека получили травмы. Пассажир Toyota Cresta умер до приезда скорой помощи. В полиции отметили, что предполагаемый виновник аварии не учёл безопасный скоростной режим, дорожные и метеорологические условия.
До этого сообщалось об аварии на трассе в Алтайском крае. Там кроссовер протаранил гужевую повозку.
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