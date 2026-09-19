В Пакистане число погибших при теракте у мечети превысило 30 человек
В результате теракта у мечети в городе Кохат на северо-западе Пакистана погиб по меньшей мере 31 человек, включая 16 полицейских. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на правоохранительные органы.
Теракт произошёл 18 сентября. Автомобиль со взрывчаткой протаранил ворота комплекса Police Lines, где находится в том числе религиозное учреждение. Взрыв обрушил часть стены мечети и повредил соседние здания.
После взрыва террористы и стражи порядка вступили в перестрелку. В правоохранительных органах заявили, что на территорию участка проникли семь боевиков, шестерых ликвидировали. Изначально сообщалось о как минимум 16 погибших, включая пятерых полицейских.
В итоге, число погибших достигло 31 человека. Более 50 жителей получили травмы, их госпитализировали. Некоторых пострадавших доставили в больницы в критическом состоянии.
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