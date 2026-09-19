В Пакистане число погибших при теракте у мечети превысило 30 человек

19 сентября 2026, 08:01

Фото: Istock/Vera Tikhonova

В результате теракта у мечети в городе Кохат на северо-западе Пакистана погиб по меньшей мере 31 человек, включая 16 полицейских. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на правоохранительные органы.