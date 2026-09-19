Мужчина задушил жену и пытался снять с неё кожу, пока дети были на улице

19 сентября 2026, 08:33

В Индии мужчина задушил жену после ссоры и облил её тело горячим маслом

Фото: Istock/Diy13

В индийском городе Бенгалуру мужчина задушил жену и пытался снять с неё кожу. Об этом сообщает NDTV.