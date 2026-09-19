Мужчина задушил жену и пытался снять с неё кожу, пока дети были на улице
В индийском городе Бенгалуру мужчина задушил жену и пытался снять с неё кожу. Об этом сообщает NDTV.
Погибшая Гунджа Мадешиа и её супруг Гупта приехали из Бихара и жили в Бенгалуру вместе с двумя детьми. Отмечается, что в семье часто вспыхивали конфликты. Во время очередной ссоры мужчина задушил жену, после чего облил её тело горячим маслом и попытался снять с неё кожу.
В момент преступления несовершеннолетние гуляли на улице. Сотрудники полиции нашли тело погибшей со значительными повреждениями. Фигуранта задержали. На допросе обвиняемый признался в содеянном.
До этого в Индии арестовали четверых мужчин по делу об изнасиловании. Они похитили 17-летнюю девушку, надругались над ней и бросили на обочине дороги.
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