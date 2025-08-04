Российская школьница изрезала брата и бабушку из-за замечания

04 августа 2025, 11:51

В Татарстане 11-летняя девочка зарезала брата и ранила бабушку из-за замечания

Фото: iStock/zoka74

В Мензелинске 11-летняя девочка напала на членов своей семьи с ножом из-за замечания. Об этом пишет газета «Челнинские известия».