Российская школьница изрезала брата и бабушку из-за замечания
В Мензелинске 11-летняя девочка напала на членов своей семьи с ножом из-за замечания. Об этом пишет газета «Челнинские известия».
Все произошло 2 августа, когда трое внуков остались вместе с бабушкой в квартире. В три часа ночи четвероклассница играла в телефон, за что 13-летний брат сделал ей замечание.
Спустя некоторое время она схватила нож и напала на спящего мальчика. К несчастью, спасти его не удалось. Также от ее рук пострадала бабушка, получившая удар в область груди. Пенсионерку в тяжелом состоянии доставили в БСМП Набережных Челнов. Скорую ей вызывала старшая дочь семейства — 19-летняя девушка. Младшая сестра пыталась ее задушить.
Известно, что семья приехала из Узбекистана год назад. В момент нападения мать девочки была на работе, а ее отец трудоустроился в другом регионе.
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