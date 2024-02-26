В Петербурге задержали вандала, справившего нужду на «Медного всадника»

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В Санкт-Петербурге задержали молодого человека, осквернившего памятник «Медному всаднику», об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Правонарушителем оказался 17-летний молодой человек, проживающий в Выборгском районе Петербурга», — прокомментировал ситуацию в ведомстве.
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