Под Екатеринбургом горит мусорный полигон на площади 1500 квадратов
В городе Верхняя Пышма Свердловской области сегодня, 2 июня, произошло возгорание на полигоне твердых бытовых отходов «Северный». Площадь пожара уже увеличилась до полутора тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«Мусор горит разрозненными очагами. Угрозы распространения на жилые дома и объекты инфраструктуры нет», — уточняется в телеграм-канале ведомства.На месте происшествия работает бригада из шестнадцати огнеборцев и пять единиц техники. Как говорится в сообщении, тушение осложняется глубоким залеганием очагов, жаркой погодой и порывистым ветром. Специалисты засыпают очаги грунтом, чтобы ограничить доступ кислорода. Информации о пострадавших на текущий момент нет.