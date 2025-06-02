Под Екатеринбургом горит мусорный полигон на площади 1500 квадратов

02 июня 2025, 20:00

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В городе Верхняя Пышма Свердловской области сегодня, 2 июня, произошло возгорание на полигоне твердых бытовых отходов «Северный». Площадь пожара уже увеличилась до полутора тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.







«Мусор горит разрозненными очагами. Угрозы распространения на жилые дома и объекты инфраструктуры нет», — уточняется в телеграм-канале ведомства.