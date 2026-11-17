Под Екатеринбургом шестеро детей отравились парами хлора в сауне
Под Екатеринбургом шестеро детей получили отравление парами хлора на праздновании дня рождения в сауне. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
16 ноября компания отмечала праздник в селе Косой Брод в заведении «Преображение». В какой-то момент отдыхающие ощутили резкий запах хлорки и несколько раз обратились с жалобами к администрации.
Вскоре шестерым детям стало плохо — их доставили в больницу, где врачи диагностировали отравление парами хлора. Пострадавшим от трёх до 15 лет. Сейчас состояние пациентов врачи оценивают как удовлетворительное.
После случившегося правоохранители возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а прокуратура начала проверку сауны. Отмечается, что ранее в отзывах о сауне «Преображение» посетители жаловались на сильно хлорированную воду в бассейне.
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