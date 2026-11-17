В Москве подросток погиб, упав в вентиляционную шахту
На северо-западе Москвы подросток погиб, упав в вентиляционную шахту. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.
Согласно информации ведомства, в 3-м Силикатном проезде двое школьников забрались на крышу строительного объекта. По предварительным данным, они намеревались сделать панорамные снимки и запечатлеть город с высоты.
Один из юношей встал на крышку вентиляционного короба, которая не выдержала его веса. В результате мальчик упал в шахту и получил травмы, несовместимые с жизнью. Прокуратура занимается выяснением обстоятельств и причин произошедшего, а также контролирует ход предварительного расследования.
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