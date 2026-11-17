Российская студентка скончалась в больнице после ринопластики
Baza: В Саранске студентка умерла в больнице после ринопластики
В Саранске студентка скончалась в больнице после ринопластики. Об этом пишет Baza.
19-летней девушке, нуждавшейся в исправлении носовой перегородки для улучшения дыхания, провели операцию. После хирургического вмешательства её перевели в общую палату, где пациентка впоследствии начала задыхаться.
Близкие россиянки утверждают, что она неоднократно пыталась вызвать медперсонал, однако помощь не была оказана вовремя. Сначала у девушки наступила клиническая смерть, после чего студентка впала в кому и на следующий день скончалась. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего.
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