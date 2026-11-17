17 ноября 2026, 09:57

SHOT: В Новой Зеландии дочь россиянина изрезали ножом на детской площадке

Фото: iStock/Motortion

В Новой Зеландии малолетнюю дочь россиянина изрезали ножом на детской площадке. Об этом пишет SHOT.