В Новой Зеландии дочь россиянина изрезали ножом на детской площадке
В Новой Зеландии малолетнюю дочь россиянина изрезали ножом на детской площадке. Об этом пишет SHOT.
Инцидент произошел в конце октября в парке Myers Park, расположенном в центре Окленда. 20-летний мужчина напал на девочку, которая играла со своим старшим братом. Он несколько раз ударил её ножом по голове.
Отец пострадавшей бросился на помощь и сумел обезоружить злоумышленника. Россиянин также остановил кровотечение у дочери, используя свою футболку. Девочку доставили в больницу с многочисленными ранениями головы и повреждениями двух пальцев.
В полицейском участке гражданин РФ признался, что его семья переехала в Новую Зеландию, так как он считал эту страну самой безопасной. Несовершеннолетняя продолжает лечение в одной из местных клиник. Её отец организовал сбор средств на восстановление. Преступника арестовали и предъявили ему обвинение в покушении на убийство.
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