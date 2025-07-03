«Фас»: в Новой Москве мужчина травит собак на людей

03 июля 2025, 18:48

В Новой Москве 47-летний мужчина использует псов для нападений

Фото: iStock / Iuliia Zavalishina

В Новой Москве 47-летний Алексей натравливает своих собак на местных жителей. По данным Mash, пострадали минимум четыре человека в поселке Внуковское. Мужчина отдает команду «фас» во время выгула собак, и псы нападают на прохожих.