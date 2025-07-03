«Фас»: в Новой Москве мужчина травит собак на людей
В Новой Москве 47-летний мужчина использует псов для нападений
В Новой Москве 47-летний Алексей натравливает своих собак на местных жителей. По данным Mash, пострадали минимум четыре человека в поселке Внуковское. Мужчина отдает команду «фас» во время выгула собак, и псы нападают на прохожих.
Соседка рассказала, что Алексей ранее был судим и страдал от зависимостей. На участке у него содержатся бойцовские породы. Жильцы обращались в полицию, но нападения продолжаются.
Адвокат Дмитрий Синеболов считает, что действия Алексея подпадают под статью «Хулиганство», и ему грозит реальный срок.
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