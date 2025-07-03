Ребёнка насмерть раздавило бетонной плитой в Хабаровском крае
Шестилетнего ребёнка насмерть раздавило бетонной плитой в Хабаровском крае. Об этом региональное управление Следственного комитета РФ сообщило в своём Telegram-канале.
Уточняется, что трагедия произошла во дворе жилого дома в городе Советская Гавань. На несовершеннолетнего обрушилась бетонная плита перекрытия колодца.
В управлении СК РФ добавили, что в настоящее время проводятся все необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Также допрашиваются очевидцы, назначен ряд экспертиз.
Ранее в этот день сообщалось, что в детском саду Барнаула воспитательница душила маленького мальчика на глазах у других детей.
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