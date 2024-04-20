В Москве задержали политолога Андрея Суздальцева, разыскиваемого в Белоруссии

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В Москве задержали политолога Андрея Суздальцева. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что он находился в федеральном розыске МВД Белоруссии за создание экстремистского формирования. Также его личный Telegram-канал был внесён в перечень экстремистских организаций, запрещённых на территории Белоруссии.
В настоящее время задержанный в Москве Суздальцев заключён под стражу. По указанной статье ему грозит до семи лет лишения свободы.
С 1993 по 2006 годы политолог проживал на территории Белоруссии, однако после этой даты он был депортирован из страны.
В России политолог несколько лет проработал в Высшей школе экономики (ВШЭ) на должности заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики. В 2021 году он сообщил об увольнении.
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Анастасия Чинкова