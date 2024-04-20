Появились подробности об убийстве жены кандидата в депутаты Никольского

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Кандидат в депутаты от «Справедливой России» Твери Евгений Никольский попал в реанимацию после убийства своей супруги, об этом стало известно Telegram-каналу Baza.
Напомним, шокирующее убийство произошло сегодня утром в Ржевском районе Тверской области. Сразу после случившегося Никольский сознался в содеянном на своей странице в социальной сети и заявил, что ни о чём не жалеет. Он только попросил позаботиться о десятимесячной дочке.
Как пишет Baza, утром между супругами произошла ссора, в ходе которой Никольский несколько раз ударил жену ножом в шею.
Преступление попытался предотвратить брат женщины. Он ударил Никольского домкратом.
В настоящий момент убийца находится в реанимации.
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Как пишет Baza, утром между супругами произошла ссора, в ходе которой Никольский несколько раз ударил жену ножом в шею.
Преступление попытался предотвратить брат женщины. Он ударил Никольского домкратом.
В настоящий момент убийца находится в реанимации.
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Евгения Парфентьева