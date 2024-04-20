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Появились подробности об убийстве жены кандидата в депутаты Никольского

Экс-кандидат в депутаты Никольский попал в реанимацию после убийства жены
20 апреля 2024, 19:20
Фото: iStock/tiero

Фото: iStock/tiero

Кандидат в депутаты от «Справедливой России» Твери Евгений Никольский попал в реанимацию после убийства своей супруги, об этом стало известно Telegram-каналу Baza.
Напомним, шокирующее убийство произошло сегодня утром в Ржевском районе Тверской области. Сразу после случившегося Никольский сознался в содеянном на своей странице в социальной сети и заявил, что ни о чём не жалеет. Он только попросил позаботиться о десятимесячной дочке.

Как пишет Baza, утром между супругами произошла ссора, в ходе которой Никольский несколько раз ударил жену ножом в шею.



Преступление попытался предотвратить брат женщины. Он ударил Никольского домкратом.

В настоящий момент убийца находится в реанимации.

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#убийство
#тверская область
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#супруги
#реанимация
В Подмосковье автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
МВД: 10 человек пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом в Подмосковье
20 апреля 2024, 19:48

Фото: iStock/maxim4e4ek

В подмосковном Щёлково автобус столкнулся с грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Авария произошла на автодороге М-7 «Волга». Маршрутный микроавтобус столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП пострадали десять человек.

Причиной аварии, по предположениям ведомства, могло стать несоблюдение дистанции между автомобилями.

В настоящее время МВД выясняет все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решение в установленном законодательством порядке.

Ранее сообщалось, что в районе железнодорожной станции Малиновка в Подмосковье поезд «Иволга», проходящий обкатку, столкнулся с тепловозом. Авария не повлияла на движение остальных поездов. В результате аварии никто не пострадал.

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#авария
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#подмосковье
#щёлково
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Под Иркутском фермер расстрелял собаку, которая якобы покусилась на его индюшек
20 апреля 2024, 19:45

Фото: iStock/Jordi Mora Igual

Под Иркутском мужчина хладнокровно расстрелял соседскую собаку, когда та забежала к нему во двор, об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Трэвел-блогерша Антонина Родионова с мужем спасли собаку из-под колёс автомобиля. Когда хвостатая восстановилась, пара приняла решение оставить её у себя. Собаку назвали Йоко.

Супруги много путешествовали и брали Йоко с собой. По их словам, собака была совсем не агрессивной и даже почти не лаяла.

Некоторое время назад Йоко забежала на соседский участок, где в неё дважды выстрелил хозяин дома. Позже он заявил, что Йоко, якобы, угрожала его индюшкам.

Родионова написала заявление в полицию, требуя привлечь соседа к ответственности за убийство животного, а также проверить, есть ли у него разрешение на использование огнестрельного оружия.

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В Москве задержали политолога Андрея Суздальцева, разыскиваемого в Белоруссии

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#иркутская область
#убийство
#собака
#выстрел
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В Москве задержали политолога Андрея Суздальцева, разыскиваемого в Белоруссии
20 апреля 2024, 19:23

Фото: iStock/Rawf8

В Москве задержали политолога Андрея Суздальцева. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что он находился в федеральном розыске МВД Белоруссии за создание экстремистского формирования. Также его личный Telegram-канал был внесён в перечень экстремистских организаций, запрещённых на территории Белоруссии.

В настоящее время задержанный в Москве Суздальцев заключён под стражу. По указанной статье ему грозит до семи лет лишения свободы.

С 1993 по 2006 годы политолог проживал на территории Белоруссии, однако после этой даты он был депортирован из страны.

В России политолог несколько лет проработал в Высшей школе экономики (ВШЭ) на должности заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики. В 2021 году он сообщил об увольнении.

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#россия
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#арест
#розыск
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Кандидата в депутаты Никольского задержали за убийство жены в Тверской области
20 апреля 2024, 18:12

Фото: iStock/Andrii Zorii

Кандидат в депутаты от «Справедливой России» Твери Евгений Никольский задержан за убийство своей жены, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации СМИ, убийство произошло сегодня в Ржевском районе Тверской области.

Известно, что убитой было 36 лет. Она занималась общественной деятельностью и преподавала детям танцы. Также уточняется, что у политика и его покойной супруги осталась десятимесячная дочь.

Иных подробностей преступления пока не приводится.

Ранее Следственный комитет потребовал арестовать отца и дядю Шахина Аббасова, которого подозревают в убийстве москвича за замечание о парковке. Подробнее об этой шокирующей истории читайте в материале «Радио 1».

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#убийство
#тверская область
#депутат
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Девятилетний мальчик перевел мошенникам 300 тысяч рублей с карты матери ради игры
РЕН ТВ: в Клине мальчик ради игры перевел мошенникам деньги с карты матери
20 апреля 2024, 18:01

Фото: iStock/BrianAJackson

В Клине девятилетний мальчик перевел мошенникам 300 тысяч рублей с карты мамы ради аккаунта в игре. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что женщине пришло уведомление о блокировке личного кабинета в приложении банка. Когда она пришла в офис организации, то ей сообщили, что карту заблокировали из-за сомнительных переводов.

Спустя некоторое время сын женщины признался, что в мессенджере ему пришло сообщение от неизвестного человека, который предложил ему «прокачать» аккаунт в игре. Ребенок согласился и через телефон матери перевел на указанный номер деньги.

Преступник больше не выходил на связь с мальчиком. Аккаунт в игре улучшения не получил.

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#ребёнок
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#следствие
#офис
#сын
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Mash: В московской школе №1566 произошло массовое отравление детей
20 апреля 2024, 17:36

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Массовое отравление произошло в кадетском корпусе московской школы №1566. У детей рвота и температура. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Родители пострадавших сообщили, что детей тошнит со вчерашнего вечера. По возвращении из школы у ребят пропал аппетит, после чего началась рвота и боли в животе. Температуру сбить не удается.

В чатах родители уже поставили самостоятельный диагноз: отравление или кишечная инфекция после завтраков и обедов в учебном заведении. Некоторые родители отвели школьников на сдачу анализов.

По словам обеспокоенных родителей, классный руководитель никак не отреагировал на произошедшее.

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#отравление
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#школьница
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Следствие потребовало арестовать отца и дядю подозреваемого в убийстве москвича
20 апреля 2024, 17:18

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Сотрудники СК РФ требуют отправить под стражу отца и дядю 21-летнего Шахина Аббасова, который подозревается в убийстве москвича, сделавшего ему замечание из-за неправильной парковки в районе Люблино. Об этом сообщили в Замоскворецком суде Москвы.

Отмечается, что ранее отец и дядя подозреваемого в убийстве Аббасова отличились своим поведением при задержании — один из них заявил, что «не знает, за что он задержан». Другой же сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что в Ростовскую область они «просто приехали».

В ближайшее время им будет выдвинуто обвинение.

Напомним, в минувшую среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал свой автомобиль на тротуаре одного из дворов столичного района Люблино. Это сильно не понравилось 24-летнему местному жителю Кириллу Ковалёву, который решил сделать водителю замечание. Тот, в свою очередь, напал на Кирилла, избил его и ударил ножом в живот. Мужчина скончался от полученных травм в больнице.

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#обвинение
#отец
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#убийство
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#парковка
#москва
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Во Владивостоке женщина впала в кому после операции
Жительница Владивостока после пластической операции впала в кому
20 апреля 2024, 15:47

Фото: iStock/Alernon77

Во Владивостоке 58-летняя женщина впала в кому после пластической операции.
В СУСК России по Приморскому краю сообщили о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Отмечается, что жительница Владивостока сделала в больнице круговую подтяжку. Операция прошла успешно, но после её завершения медсестра ввела пациентке промедол. От этого препарата у женщины началась аллергическая реакция в виде отёка Квинке, который перешёл в анафилактический шок. Инцидент произошёл 10 апреля.

Родственники сообщают, что женщина до сих пор не вышла из комы. Она находится в реанимации и подключена к аппарату ИВЛ.

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#кома
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#владивосток
#ск рф
#уголовное дело
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В Северной Осетии задержали украинского шпиона
ФСБ задержала гражданина Украины при попытке пересечь границу в Северной Осетии
20 апреля 2024, 15:25

Фото: iStock/irene_rebrova

Гражданина Украины задержали на пропускном пункте Верхний Ларс в Северной Осетии при попытке пересечь границу. Об этом сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по республике.

Отмечается, что против украинца возбуждено уголовное дело по факту шпионажа. Задержанному украинцу грозит до 20 лет тюремного срока.

Уточняется, что 36-летний гражданин Украины осуществлял сбор и передачу данных о расположении личного состава и военной техники ВС РФ.

Ранее сообщалось, что украинец сумел вырваться из рук пограничников на одном из КПП в Закарпатье и сбежать в Венгрию. Задержать его не удалось, добавил представитель украинской госпогранслужбы. Однажды мужчина уже пытался пересечь границу в этом пункте пропуска, но ему отказали.

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#уголовное дело
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