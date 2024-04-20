Появились подробности об убийстве жены кандидата в депутаты Никольского

Сотрудники СК РФ требуют отправить под стражу отца и дядю 21-летнего Шахина Аббасова, который подозревается в убийстве москвича, сделавшего ему замечание из-за неправильной парковки в районе Люблино. Об этом сообщили в Замоскворецком суде Москвы.