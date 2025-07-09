Под Иркутском медика детского лагеря заподозрили в домогательствах к девочкам
Шесть девочек-подростков обвинили медика иркутского лагеря в домогательствах. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
В детском лагере «Орленок» в селе Моты Иркутской области задержали 42-летнего врача, который трогал девочек за интимные места. По словам одной из пострадавших, мужчина постоянно трогал ее за грудь во время осмотра.
Вожатые собрались, чтобы поговорить с врачом, однако беседы не вышло и завязалась драка. В итоге сотрудники лагеря вызвали полицию. Медика задержали. Против него возбудили уголовное дело о развратных действиях.
Уточняется, что во время осмотров в кабинете также находилась жена подозреваемого.
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