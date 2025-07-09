В Петербурге 19-летний парень задержан за связь с 15-летней
В Санкт-Петербурге задержан 19-летний молодой человек по подозрению в развратных действиях в отношении 15-летней школьницы. По данным РЕН ТВ, в телефоне задержанного обнаружены порнографические материалы с участием девочки, а также другие записи интимного характера.
Следствие установило, что подозреваемый знал о возрасте школьницы и неоднократно вступал с ней в половую связь. Утверждается, что видеофайлы он получал через Telegram.
Возбуждены уголовные дела, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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