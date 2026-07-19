Под Иркутском один человек погиб, ещё двое пострадали в лобовом ДТП с грузовиком
В Иркутской области легковой автомобиль и грузовик столкнулись лоб в лоб. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, в результате аварии погибла женщина, ещё два человека получили травмы.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 18 июля на 121-м километре федеральной трассы Р-258 «Байкал». По предварительным сведениям, водитель грузового автомобиля HongYan выехал на встречную полосу, где его машина столкнулась с легковым Peugeot.
В результате удара 47-летний водитель легковушки и два его пассажира получили травмы разной степени тяжести. Медики доставили пострадавших в больницу. Позже 69-летняя женщина скончалась в медицинском учреждении. Шофёр большегруза не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Читайте также: