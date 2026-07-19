Третий случай пьяного вождения на «Мустанге» привёл москвичку в колонию
Третий случай пьяного вождения привёл к отмене условного срока у москвички. Подробности приводит столичная прокуратура.
В Москве 40-летняя женщина в третий раз села за руль в состоянии алкогольного опьянения. Ранее суд уже выносил ей обвинительные приговоры за аналогичные нарушения.
30 апреля нарушительница управляла автомобилем «Мустанг» и доехала до улицы Верхние Поля, где её остановили сотрудники ГИБДД. От прохождения медицинского освидетельствования гражданка отказалась.
В прокуратуре уточнили, что этот отказ послужил основанием для отмены условного осуждения по двум предыдущим делам. Судья назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы. Кроме того, суд конфисковал автомобиль стоимостью более 2,8 миллиона рублей в доход государства.
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