Третий случай пьяного вождения на «Мустанге» привёл москвичку в колонию

19 июля 2026, 21:21

Суд приговорил москвичку к пяти годам колонии за повторное пьяное вождение

Фото: Istock/Neydtstock

Третий случай пьяного вождения привёл к отмене условного срока у москвички. Подробности приводит столичная прокуратура.