Под Мурманском маршрутка улетела в кювет, пострадали 14 человек
В Мурманской области 14 человек, включая одного ребёнка, поступили в больницу в результате аварии с участием маршрутного микроавтобуса. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По информации ведомства, инцидент случился в 14:25 по московскому времени на трассе между Апатитами и Кировском. За рулём микроавтобуса находился 61-летний водитель.
Во время движения мужчине внезапно стало плохо, он потерял контроль над транспортным средством, после чего микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся на бок. В прокуратуре уточнили, что водитель и 13 пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось о ДТП в Москве. На МКАД «Газель» наехала на разделитель, опрокинулась и загорелась.
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