Стало известно о причине отравления пятерых детей угарным газом в Чувашии
Давно нетопленная печь могла стать причиной отравления угарным газом детей в Чувашии. Об этом сообщает прокуратура республики.
Инцидент произошёл в Аликовском округе. Пятеро детей отравились угарным газом в бане. Предварительная версия происшествия — нарушение правил эксплуатации печного оборудования.
После бани хозяева растопили печь, которая простаивала без использования долгое время. После случившегося медики госпитализировали всех пострадавших. Сейчас врачи оценивают их состояние как удовлетворительное, опасности для жизни нет.
По факту инцидента правоохранители организовали проверку. В настоящее время они устанавливают все детали и обстоятельства случившегося.
Ранее стало известно о причине массового отравления на базе отдыха в Ставропольском крае. Анализы выявили сальмонеллу в готовых блюдах, которые приготовили в гостиничном комплексе.
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