В Московском зоопарке неизвестный хотел отравить леопарда
Леопарда Мизера при помощи таблеток хотел отравить неизвестный посетитель в Московском зоопарке. Об этом в соцсетях заявила гендиректор учреждения Светлана Акулова.
«В ходе планового осмотра вольеров с рысями и леопардом Мизером были обнаружены разбросанные таблетки неизвестного происхождения», — сказано в заявлении.
Акулова добавила, что момент попытки отравления зверей зафиксирован видеокамерой. На записи видно, что злоумышленник бросал Мизеру неизвестные таблетки за ограждение. Правоохранители совместно с зоопарком ведут расследование. Обстоятельства случившегося выясняются.
Официальный представитель российского МВД Ирина Волк отметила, что полиция выясняет мотивы и личность неизвестного.
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