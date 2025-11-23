Россиянин подкараулил и зарезал бывшую девушку, а затем покончил с собой

23 ноября 2025, 19:20

В Челябинске мужчина расправился с бывшей сожительницей и совершил суицид

Фото: Istock/Shutter2U

23 ноября в Челябинске 32-летний мужчина убил свою бывшую девушку, а затем покончил с собой. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.