Россиянин подкараулил и зарезал бывшую девушку, а затем покончил с собой
23 ноября в Челябинске 32-летний мужчина убил свою бывшую девушку, а затем покончил с собой. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.
Пара до этого встречалась девять лет, но недавно рассталась. Вечером мужчина ожидал бывшую возлюбленную во дворе дома на улице Гранитной. После встречи у них начался конфликт.
Женщина активно что-то говорила, а россиянин сохранял спокойный вид. Затем они направились к другому подъезду, где к ним вышел молодой человек. Между ним и мужчиной завязалась драка.
Женщина попыталась остановить драку, но бывший повалил её на землю и зарезал. Второй молодой человек покинул место происшествия и сейчас выступает свидетелем. После убийства женщины злоумышленник покончил с собой. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося, основная версия — личные переживания из-за расставания.
Читайте также: