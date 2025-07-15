Под Калининградом возбудили уголовное дело о незаконной миграции 110 человек
Более сотни мигрантов были фиктивно зарегистрированы на территории Калининградской области. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной миграции (части 3 статьи 322.1 УК). Об этом сообщает пресс-служба СК России.
По данным следствия, за полтора года — с января 2024-го по июнь 2025-го — трое подозреваемых организовали фиктивную постановку на учет 110 граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Для этого они использовали поддельные трудовые договоры и аренды жилья. Как следствие, иностранцы могли нелегально находиться в России.
Преступную деятельность пресекли во время совместного рейда военных следователей и сотрудников УФСБ, УФСБ по Калининградской области, Балтийскому флоту и регионального пограничного управления. Суд уже арестовал одного из фигурантов. В настоящее время правоохранители допрашивают свидетелей и проверяют документы.
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