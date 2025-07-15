Под Калининградом возбудили уголовное дело о незаконной миграции 110 человек

15 июля 2025, 19:23

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Более сотни мигрантов были фиктивно зарегистрированы на территории Калининградской области. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной миграции (части 3 статьи 322.1 УК). Об этом сообщает пресс-служба СК России.