В Подмосковье мигранты перекрыли дорогу военному грузовику
В российском регионе мигранты заблокировали проезд военному грузовику с грузом для солдат
В Московской области мигранты заблокировали дорогу военному грузовику, перевозившему оборудование для нужд армии. Об этом сообщает Telegram-канал «Царьград».
Конфликт разгорелся на оживлённой парковке из-за заявлений мигрантов о том, что водителю грузовика парковаться в данном месте нельзя. Помимо громких высказываний, рабочие перекрыли военной машине выезд и стали указывать шофёру, где можно парковаться.
Водитель, крайне возмущённый происходящим противодействием, заявил, что перевозимый им груз предназначен для военных, а терпеть подобные действия он не намерен.
«Таджики с узбеками мне тут рассказывают, где мне стоять, где мне не стоять, где мне ездить», — высказался водитель.Шофёр добавил, что пока русские воюют, мигранты «борзеют», а вокруг уже не видно ни одного русского мужчины. Произошедшая ситуация вызвала волну негодования в соцсетях.