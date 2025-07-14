В Подмосковье мигранты перекрыли дорогу военному грузовику

14 июля 2025, 11:51

В российском регионе мигранты заблокировали проезд военному грузовику с грузом для солдат

Фото: Istock/Anil Tirumalakanduri

В Московской области мигранты заблокировали дорогу военному грузовику, перевозившему оборудование для нужд армии. Об этом сообщает Telegram-канал «Царьград».





Конфликт разгорелся на оживлённой парковке из-за заявлений мигрантов о том, что водителю грузовика парковаться в данном месте нельзя. Помимо громких высказываний, рабочие перекрыли военной машине выезд и стали указывать шофёру, где можно парковаться.



Водитель, крайне возмущённый происходящим противодействием, заявил, что перевозимый им груз предназначен для военных, а терпеть подобные действия он не намерен.

«Таджики с узбеками мне тут рассказывают, где мне стоять, где мне не стоять, где мне ездить», — высказался водитель.