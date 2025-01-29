Житель Москвы задушил любовницу во время сексуальных забав

Фото: istockphoto/somkku
Москвич случайно задушил свою любовницу во время нестандартных сексуальных игрищ. Полицейским 38-летний Сергей рассказал, что закрыл девушке рот, но не успел вовремя отпустить.
О происшествии рассказал телеграм-канал SHOT. Мужчина пригласил 29-летнюю Полину в свою квартиру в Дмитровском районе. Пара иногда практиковала БДСМ. Во время полового акта мужик вдруг заметил, что партнёрша как-то вяло реагирует на жёсткие ласки, затем она и вовсе обмякла. Он отпустил девушку, но было уже поздно.
Сергей запаниковал. Сначала он вынес подругу на лестничную клетку, но потом одумался и вызвал экстренные службы. Спецаилисты нашли жертву на лестничной площадке, но реанимировать уже не смогли. К тому моменту Полина была мертва. На теле также обнаружили синяк под глазом и ссадину на губе.
Убийцу задержали. Москвич уверяет, что специально не хотел причинить вред любимой, а просто потерял над собой контроль от страсти. Ранее Сергей был судим за уклонение от уплаты алиментов и торговлю наркотиками.
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Сергей запаниковал. Сначала он вынес подругу на лестничную клетку, но потом одумался и вызвал экстренные службы. Спецаилисты нашли жертву на лестничной площадке, но реанимировать уже не смогли. К тому моменту Полина была мертва. На теле также обнаружили синяк под глазом и ссадину на губе.
Убийцу задержали. Москвич уверяет, что специально не хотел причинить вред любимой, а просто потерял над собой контроль от страсти. Ранее Сергей был судим за уклонение от уплаты алиментов и торговлю наркотиками.
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* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
Александр Бойцов