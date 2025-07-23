Под Калугой завели дело о надругательстве детей мигрантов над пятилетней девочкой
СК возбудил уголовное дело после надругательства двух малолетних мигрантов над пятилетней девочкой в Калужской области. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на региональный следком.
Согласно решению суда, обоих фигурантов поместили в центр содержания несовершеннолетних. Также были задержаны их родители – уроженцы Таджикистана, один из которых нарушил миграционное законодательство.
«По данному факту расследуется уголовное дело, в ходе которого, помимо обстоятельств произошедшего, установлены нарушения порядка пребывания на территории региона родителей одного из фигурантов», – передает ведомство.Пострадавшей оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.