Мужчина десять лет жил с трупом родной матери в туалете

23 июля 2025, 13:36

В Японии арестован мужчина, скрывавший смерть матери в течение 10 лет

Фото: IStock/undefined undefined

Тело 95-летней женщины пролежало в туалете ее квартиры в Японии целых десять лет, прежде чем было обнаружено полицией. 60-летний Такехиса Мияваки признался, что не говорил о смерти матери из-за социофобии.