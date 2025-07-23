Мужчина десять лет жил с трупом родной матери в туалете
Тело 95-летней женщины пролежало в туалете ее квартиры в Японии целых десять лет, прежде чем было обнаружено полицией. 60-летний Такехиса Мияваки признался, что не говорил о смерти матери из-за социофобии.
Мужчина был задержан после того, как на улице его заметил чиновник и задал вопросы о матери, на что тот отказался говорить. В ходе расследования полицейские нашли квартиру, заваленную мусором, а в туалете — мумифицированное тело женщины. Согласно экспертизе, смерть наступила давно, признаков насилия не выявлено.
Мияваки безработный и не имеет постоянного адреса, результатом стала его задержка за сокрытие информации о смерти родственницы, сообщает South China Morning Post.
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