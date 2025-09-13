В Коломне сгорел частный дом многодетной семьи – видео
Частный дом многодетной семьи площадью 300 кв. м сгорел в Коломне
В подмосковной Коломне сгорел частный жилой дом площадью свыше 300 квадратных метров. Об этом сообщает местный портал REGIONS.
Отмечается, что в доме проживала многодетная семья с четырьмя детьми. На момент возгорания она находилась на отдыхе в другом регионе.
В доме осталась только бабушка, которую оперативно вывели из огня сотрудники полиции, оформлявшие ДТП на соседнем перекрёстке.
На место происшествия экстренно прибыли четыре пожарных расчёта. Специалисты МЧС локализовали возгорание за несколько минут. Также на месте работали полицейские.
В результате происшествия никто не пострадал.
