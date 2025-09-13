В Коломне сгорел частный дом многодетной семьи – видео

13 сентября 2025, 11:02

Частный дом многодетной семьи площадью 300 кв. м сгорел в Коломне

Фото: iStock/Kara Capaldo

В подмосковной Коломне сгорел частный жилой дом площадью свыше 300 квадратных метров. Об этом сообщает местный портал REGIONS.