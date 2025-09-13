Достижения.рф

Подросток отправил в кому йоркширского терьера

Подросток просто так разбил голову йоркширскому терьеру в Севастополе
Фото: istockphoto/Kurt Pas

В Севастополе подросток ударил йоркширского терьера, в результате чего у собаки оказалась серьёзная травма головы, и её поместили в медикаментозную кому.



Как пишут «Аргументы и Факты», очевидцы рассказали, что животное бежало по улице, когда из лесополосы выбежал мальчик и швырнул в него неизвестный предмет. Пёс упал, а нападавший скрылся с места происшествия.

Йорка отвезли в ветеринарную клинику. Говорить о прогнозе пока рано. Подростка ищут правоохранители.

Никита Кротов

