Подросток отправил в кому йоркширского терьера

13 сентября 2025, 11:08

Подросток просто так разбил голову йоркширскому терьеру в Севастополе

Фото: istockphoto/Kurt Pas

В Севастополе подросток ударил йоркширского терьера, в результате чего у собаки оказалась серьёзная травма головы, и её поместили в медикаментозную кому.