Подросток отправил в кому йоркширского терьера
Подросток просто так разбил голову йоркширскому терьеру в Севастополе
В Севастополе подросток ударил йоркширского терьера, в результате чего у собаки оказалась серьёзная травма головы, и её поместили в медикаментозную кому.
Как пишут «Аргументы и Факты», очевидцы рассказали, что животное бежало по улице, когда из лесополосы выбежал мальчик и швырнул в него неизвестный предмет. Пёс упал, а нападавший скрылся с места происшествия.
Йорка отвезли в ветеринарную клинику. Говорить о прогнозе пока рано. Подростка ищут правоохранители.
Перед этим кинологи рассказали, на что обращать внимание при оформлении страховки собаки.
Читайте также: