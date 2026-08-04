Под Кировом супруги трагически погибли во время свидания на природе

04 августа 2026, 18:18

Под Кировом автомобиль с уснувшими внутри людьми скатился в воду и затонул

Фото: Istock/Ceri Breeze

В Кировской области во время отдыха на природе погибли супруги. Как сообщает Telegram-канал SHOT, их автомобиль ночью скатился в реку, пока они спали в салоне.