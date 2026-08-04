Под Кировом супруги трагически погибли во время свидания на природе
В Кировской области во время отдыха на природе погибли супруги. Как сообщает Telegram-канал SHOT, их автомобиль ночью скатился в реку, пока они спали в салоне.
46-летняя Елена и 48-летний Роман из Кирово-Чепецка уехали на рыбалку в пятницу и исчезли. В полицию обратился их сын-подросток. Поиски вели сотни людей. Автомобиль заметили в воде двое мужчин на лодке.
Водолазы подняли «Рено Дастер» со дна и нашли тела супругов в салоне. По версии следствия, они уснули на заднем сиденье, а ночью машина съехала с берега и затонула. Выбраться они не смогли.
Следователи выясняют обстоятельства. У погибших остался сын-хоккеист, которому на этой неделе исполнится 18 лет. Родители не дожили до этого несколько дней. Накануне они собирались отвезти его в Киров для поступления в университет.
Читайте также: