В Кузбассе суд вынес приговор экс-полицейскому за «слив» данных ребёнка
Юргинский городской суд назначил наказание бывшему заместителю начальника отдела по вопросам миграции МО МВД России «Юргинский». Суд признал экс-сотрудника полиции виновным в незаконном использовании и передаче персональных данных несовершеннолетнего.
Как сообщает «Сiбдепо», правоохранитель решил помочь своему знакомому. Имея служебный доступ к Единому информационному ресурсу регистрационного и миграционного учёта, он нашёл сведения о ребёнке, скопировал конфиденциальную информацию и отправил её знакомому через СМС.
В судебном заседании подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд квалифицировал его действия по статье о незаконном использовании и передаче компьютерной информации с персональными сведениями несовершеннолетнего с использованием служебного положения.
С учётом признания вины суд назначил бывшему полицейскому штраф 80 тысяч рублей и запретил на два года любую деятельность с доступом к персональным данным граждан. Приговор ещё не вступил в силу.
Читайте также: