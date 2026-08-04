В Кузбассе суд вынес приговор экс-полицейскому за «слив» данных ребёнка

04 августа 2026, 17:47

Фото: Istock/AMilkin

Юргинский городской суд назначил наказание бывшему заместителю начальника отдела по вопросам миграции МО МВД России «Юргинский». Суд признал экс-сотрудника полиции виновным в незаконном использовании и передаче персональных данных несовершеннолетнего.