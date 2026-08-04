В Ингушетии ребёнок проглотил пчелу и попал в реанимацию
В Ингушетии врачи спасли школьника, который случайно проглотил пчелу. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Дагестан».
Инцидент произошёл на улице: ребёнок вдохнул насекомое, оно попало в дыхательные пути и ужалило его в горло.
После этого у мальчика начался отёк гортани, он стал задыхаться. Медики госпитализировали пострадавшего в критическом состоянии в Сунженскую центральную районную больницу.
Там врачи немедленно приступили к оказанию помощи: они сделали ингаляцию для снятия спазма и уменьшения отёка и ввели специальные препараты внутривенно. Благодаря этому удалось избежать развития тяжёлых осложнений. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, его жизни ничто не угрожает.
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