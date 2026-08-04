У россиянки после бани развилось опасное воспаление груди
У 26-летней жительницы Подмосковья врачи диагностировали диффузный мастит после посещения бани. Как сообщает Telegram-канал SHOT, инцидент произошёл во время отдыха в частном доме в Магнитогорске, где женщина находилась с мужем и годовалым ребёнком.
Компания отдыхающих несколько раз заходила в парную, а затем выбегала на улицу для охлаждения. Ночью у пациентки возникла резкая боль в груди — настолько сильная, что она не могла уснуть, поднимать руки, наклоняться, ходить или лежать.
На следующий день женщина обратилась за экстренной помощью. После осмотра и ультразвукового исследования медики зафиксировали диффузный мастит — острое воспаление молочной железы.
Без своевременной терапии это состояние способно привести к гнойным осложнениям и хирургическому вмешательству. Врачи предупреждают: резкие перепады температур могут спровоцировать воспалительный процесс, особенно если организм уже ослаблен.
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