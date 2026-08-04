У россиянки после бани развилось опасное воспаление груди

04 августа 2026, 17:08

Врачи диагностировали мастит у жительницы Подмосковья после посещения бани

Фото: Istock/vubaz

У 26-летней жительницы Подмосковья врачи диагностировали диффузный мастит после посещения бани. Как сообщает Telegram-канал SHOT, инцидент произошёл во время отдыха в частном доме в Магнитогорске, где женщина находилась с мужем и годовалым ребёнком.