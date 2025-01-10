Под Коломной тушат крупный пожар на складе пластиковых ёмкостей

Первый день 2025 года омрачился страшной трагедией в Красноярске. В одной из квартир скончался 25-летний чемпион России по вольной борьбе Антон Якименко. Смертельный удар он получил от друга детства Виталия. Тот тоже когда-то был спортсменом, но его карьера не задалась, и он пошел по скользкому пути.