Под Коломной тушат крупный пожар на складе пластиковых ёмкостей

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
В посёлке Первомайский Коломенского городского округа горит металлический ангар. Площадь пожара превысила 2 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
«Пожар на 2 100 «квадратах» тушат более 50 специалистов и 18 единиц спецтехники», – говорится в сообщении.Как рассказал источник РЕН ТВ, горит предприятие по производству антисептиков, на складе хранятся пластиковые ёмкости.
Другие подробности, в том числе данные о пострадавших пока не поступали.
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Лора Луганская