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Площадь пожара в промзоне Гатчины стремительно растет

Площадь пожара в промзоне Гатчины увеличилась до 1,9 тысячи квадратных метров
Фото: iStock/abadonian

Фото: iStock/abadonian

В Гатчине продолжается борьба с пожаром в промзоне, площадь которого возросла до 1,9 тысячи квадратных метров. Об этом информирует пресс-служба МЧС России, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что огонь охватил здание на площади 1,6 тысячи квадратных метров. На данный момент информация о пострадавших не поступала.

Взрывы и серьёзный пожар в промзоне в Гатчине Ленинградской области
Взрывы и серьёзный пожар в промзоне в Гатчине Ленинградской области



Силы пожарно-спасательных подразделений активно работают над ликвидацией возгорания и предотвращением его дальнейшего распространения. Для этих целей привлечено более 50 человек личного состава и 12 единиц техники. Специалисты продолжают мониторинг ситуации и принимают все необходимые меры для устранения последствий пожара.

Ранее в Шилкинском районе Забайкальского края полиция задержала подозреваемого в убийстве двух человек и ранении еще одного. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мониторинг
#информация
#пожар
#мчс
В подмосковном кондитерском цехе нашли более 20 нелегалов из Латинской Америки
10 января 2025, 09:11

Более 20 мигрантов-нелегалов из Латинской Америки выявили полицейские в ходе проверки цеха по производству конфет в Ногинске, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В результате рейда было полицейские выявили 22 приезжих из одной из стран Латинской Америки, которые незаконно работали в России, при этом 20 из них находились на территории нашей страны нелегально», — говорится в сообщении.
Нелегалов привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 5 тысяч рублей каждого. Всех их выдворят из России.

В настоящее время полиция проводит административное расследование в отношении работодателя по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства».

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#ногинск
#богородский городской округ
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#полиция
#мвд московской области
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Под Ростовом ликвидировали открытое горение на промпроизводстве после атаки БПЛА
10 января 2025, 09:09

Фото: iStock/Distortion Media

Сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение на территории производственного предприятия, которое находится в селе Крым в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
По его словам, площадь пожара составила 2000 квадратных метров. Слюсарь отметил, что в данный момент проводится проливка конструкций.

Уточняется, что в 7:35 мск специалисты полностью потушили пожар в селе Чалтырь, где горели частный жилой дом и несколько машин.

Напомним, в ночь на пятницу, 10 января, Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА ВСУ. Согласно информации Минобороны РФ, над регионом были уничтожены 16 дронов.

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#пожар
#дом
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#ростовская область
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Суд оштрафовал россиянина за нацистское приветствие в метро в новогоднюю ночь
10 января 2025, 08:21

Фото: iStock/spacedrone808

В столичном суде вынесен приговор мужчине, который в новогоднюю ночь на станции «Китай-город» московского метро продемонстрировал нацистскую символику. Об этом пишет РИА Новости.
По информации агентства, инцидент произошёл 1 января в 1:40 мск, когда гражданин России Андрей Молев публично выполнял характерный жест и выкрикивал нацистское приветствие.

Согласно судебным материалам, Молев признал свою вину в совершении административного правонарушения. Суд назначил ему штраф, однако точная сумма штрафа не была раскрыта. По части 1 статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) предусмотрено наказание в виде штрафа от одной до двух тысяч рублей или административного ареста до 15 суток.

Взрывы и серьёзный пожар в промзоне в Гатчине Ленинградской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Взрывы и серьёзный пожар в промзоне в Гатчине Ленинградской области
10 января 2025, 08:04

Фото: iStock/sarawutk

Сегодня утром в промзоне в Гатчине Ленинградской области произошёл мощный пожар на улице Индустриальная. По данным Telegram-канала Shot, местные жители услышали глухие взрывы около 6 утра, после чего в небо поднялись огромные столбы дыма, видимые за несколько километров.
На данный момент экстренные службы активно работают на месте происшествия. Пожар охватил двухэтажное кирпичное здание площадью 1600 квадратных метров. Яркие вспышки и густой дым продолжают беспокоить местных жителей.

Причины возгорания пока остаются неизвестными. Информация о пострадавших не поступала, однако МЧС продолжает мониторинг ситуацию.

Ранее в Шилкинском районе Забайкальского края полиция задержала подозреваемого в убийстве двух человек и ранении еще одного. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мчс
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Эксперт раскрыл, чем опасен метапневмовирус
Академик РАН Зверев: метапневмовирус опасен для детей и пожилых людей
10 января 2025, 07:36

Фото: istockphoto/peterschreiber.media

Специалисты из России прокомментировали вспышку метапневмовируса человека (HMPV), зарегистрированную в Китае, где наблюдается рост заболеваемости. Об этом пишет «Парламентская газета».
По данным исследований, метапневмовирус всегда присутствует среди других вирусов, вызывающих острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), однако его активность в последние дни вызывает обеспокоенность.

Академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Виталий Зверев отметил, что метапневмовирус не является новым возбудителем. Он присутствует в популяции вирусов, вызывающих ОРВИ, и составляет от 0,1% до 1% среди них.

«Этот вирус всегда был, есть и будет», — подчеркнул Зверев.

Он добавил, что метапневмовирус представляет особую опасность для детей младше года, у которых заболевание может протекать с пневмонией, а также для пожилых людей с хроническими заболеваниями. По словам Зверева, против метапневмовируса нет специфических средств лечения, и терапия сводится лишь к симптоматическому лечению.

Руководитель отдела арбовирусов Института вирусологии имени Ивановского Александр Бутенко, выразил мнение, что говорить о превращении метапневмовируса в пандемию преждевременно. Он отметил отсутствие точной информации и классификации вируса, добавив, что «рассуждать и даже думать не стоит» о его потенциальной опасности.

Тем временем, помимо Китая, случаи заражения метапневмовирусом были зарегистрированы и в Казахстане, где выявлено 30 заболевших.

Метапневмовирус, сообщения о распространении которого в последние дни поступают из Китая и других стран, известен ещё с 2001 года. Об этом сообщила заместитель главврача Можайской больницы по амбулаторно-поликлинической помощи, врач-терапевт Анастасия Малина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#метапневмовирус
#ран
#орви
#эксперты
#мнение
#опасность
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В Якутии осудили ​воспитателя за серьезную травму ребенка-инвалида
В Якутии суд посадил толкнувшего ребенка-инвалида воспитателя на 1,2 года
10 января 2025, 06:35

Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Саха (Якутия)

Суд в городе Нерюнгри, Якутия, вынес приговор бывшему воспитателю специализированного детского дома соцобслуживания, признав его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью ребенку-инвалиду по неосторожности. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Саха (Якутия).
Следствие установило, что инцидент произошел в момент исполнения воспитателем своих профессиональных обязанностей. Мужчина толкнул ребенка-инвалида, в результате чего тот упал и получил серьезную травму — закрытый оскольчатый перелом шейки плеча со смещением.

Суд, учитывая мнение государственного обвинителя, назначил воспитателю наказание в виде 1 года и 2 месяцев ограничения свободы. Кроме того, по иску прокурора с осужденного была взыскана компенсация морального вреда в пользу пострадавшего ребенка.

Пока приговор не вступил в законную силу, уточнили в прокуратуре.

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#следствие
#инцидент
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В Забайкальском крае по горячим следам схватили убийцу, зарезавшего двух людей
В ​Забайкалье ​поймали подозреваемого в убийстве двух человек и ранении третьего
10 января 2025, 06:08

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

В Шилкинском районе Забайкальского края полиция задержала подозреваемого в убийстве двух человек и ранении еще одного. Об этом сообщили в пресс-службах регионального УМВД и СКР.
Инцидент произошел вечером 9 января в поселке Первомайский. В полицию поступил сигнал о подозрительном шуме в одной из квартир. Прибывшие на место полицейские обнаружили, что дверь заперта, и по согласованию с родственниками хозяйки проникли внутрь через балкон.

В квартире нашли тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти, а также раненого мужчину, которого доставили в больницу.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю

По данным следствия, преступление совершил 24-летний житель села Ононское, ранее неоднократно судимый. Его задержали в течение нескольких часов. С подозреваемым сейчас работают следователи.

На месте преступления проведен осмотр, назначены судебные экспертизы, ведется допрос свидетелей.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух человек». На место происшествия выехали следователи-криминалисты для дальнейшего расследования.

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#преступление
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NYP: Педофил из США принуждал десятки девочек слать ему интимные фото и вешать себя
10 января 2025, 05:23

Фото: iStock/Halfpoint

Американский врач Стивен Эндрю Лиди (59 лет, из Флориды) обвинен в создании детской порнографии и подстрекательстве несовершеннолетних к самоубийствам. Извращенные приказы, которые получали его наивные жертвы, вели к смерти. Об этом сообщает The New York Post 7 января 2025 года.
Прокуратура утверждает, что педофил общался с десятком подростков через интернет под псевдонимом «maximumuncle#9112». Манипулируя детскими умами, он вынуждал школьниц отправлять интимные фотографии и причинять себе вред.

«Порежь, а затем придуши себя», — передает Independent примеры инструкций, которые получали дети во время игры во взрослые переписки. Но одна из жертв, получив самый радикальный «приказ», исполнила и его.
Трагическим моментом, который начал расследование, вышедшее на «секрет» уважаемого доктора, стало самоубийство 13-летней девочки в ноябре 2021 года. Она была найдена в ванной. Школьница повесилась перед своим телефоном, пытаясь то ли сделать фото, то ли записать видео по четким указаниям. В переписке Лиди убеждал ребенка в необходимости «ежедневных удушений».

Фото: iStock/Hibrida13

«Лиди давал указания трем несовершеннолетним жертвам, упомянутым в обвинительном заключении, а также примерно семи другим несовершеннолетним. Это делалось с целью производить детскую порнографию во время видеозвонков, чтобы удовлетворить свой извращенный сексуальный интерес к детям», — приводит слова прокурора Mirror UK.
Лиди, практикующий медицину с 1991 года, специализировался на паллиативной и хосписной помощи. Паллиативная помощь направлена на облегчение симптомов и стресса, связанных с серьезными заболеваниями, с целью улучшения качества жизни пациентов и их семей.

Адвокаты аморала заявили, что тот будет настаивать на своей невиновности.

Медицинский центр Lakeland Regional Health сообщил, что Лиди никогда не был их сотрудником и только консультировал пациентов через стороннюю хосписную организацию. Сам Лиди ранее занимал должность главного врача в Tidwell Hospice, но покинул эту должность более десяти лет назад. В его профессиональной практике не зафиксировано дисциплинарных мер или публичных жалоб.

Фото: iStock/Prostock-Studio

Основной сферой работы Лиди была помощь пациентам на финальной стадии жизни, требующая взаимодействия с неизлечимо больными пациентами и их семьями. Эта сфера медицины предъявляет высокие требования к этическим стандартам и эмоциональной устойчивости из-за своей деликатной природы.

«Разговоры постоянно касались его контроля над несовершеннолетними, включая комментарии о том, насколько они «послушны». Было требование, чтобы одна из жертв называла его «мой Господин». Эти действия заслуживают высшей меры наказания», — уточняет прокуратура.

Фото: iStock/SB Arts Media

Знакомые и пациенты были в шоке, что «идеальный» врач скрывал ужасное хобби. Если вина Лиди будет доказана, ему грозит пожизненное заключение.

Больше всего поражена жена обвиняемого, Линда Лиди. Она является членом совета по благополучию детей в округе Пинеллас. Ее мужа арестовали, когда они вместе были в машине. Линда удивленно спрашивала, что делает полиция, почему просходит что-то странное.

«Почему вы его берете? Это мой муж», — твердила Линда на кадрах ареста, показанных в Daily Mail.
Позже ее ввели в курс дела. На данный момент следствие считает, что жена педофила не имела понятия о его издевательстве над подростками и извращенных привычках.

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Смертельная авиакатастрофа в Бразилии: бизнесджет рухнул на пляж и взорвался
Частный самолет взорвался на пляже в Бразилии, пилот погиб и четырех человек спасли
10 января 2025, 00:03

Фото: iStock/aapsky

В бразильском городе Убатуба произошла авиакатастрофа: частный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и взорвался на пляже Прайя-ду-Крузейро. В результате инцидента погиб пилот, а четверо пассажиров, включая двоих детей, были спасены. Еще несколько человек пострадало, сообщает G1.
По предварительной информации, бизнесджет Citation 525, вылетевший из аэропорта Минейрос в Гоясе, пытался приземлиться в муниципалитете на побережье Сан-Паулу. Плохие погодные условия и мокрая от дождя ВПП могли стать причиной катастрофы.

На опубликованных Telegram-канале SHOT кадрах видно, как самолет на большой скорости пересек проезжую часть, после чего взорвался на пляже. Среди пострадавших оказались как пассажиры воздушного судна (5 человек, включая пилота), так и отдыхающие на пляже.



Очевидцы помогали вытаскивать пострадавших из-под обломков самолета.

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