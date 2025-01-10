Площадь пожара в промзоне Гатчины стремительно растет

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В Гатчине продолжается борьба с пожаром в промзоне, площадь которого возросла до 1,9 тысячи квадратных метров. Об этом информирует пресс-служба МЧС России, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что огонь охватил здание на площади 1,6 тысячи квадратных метров. На данный момент информация о пострадавших не поступала.
Силы пожарно-спасательных подразделений активно работают над ликвидацией возгорания и предотвращением его дальнейшего распространения. Для этих целей привлечено более 50 человек личного состава и 12 единиц техники. Специалисты продолжают мониторинг ситуации и принимают все необходимые меры для устранения последствий пожара.
Ранее в Шилкинском районе Забайкальского края полиция задержала подозреваемого в убийстве двух человек и ранении еще одного. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Взрывы и серьёзный пожар в промзоне в Гатчине Ленинградской области
Силы пожарно-спасательных подразделений активно работают над ликвидацией возгорания и предотвращением его дальнейшего распространения. Для этих целей привлечено более 50 человек личного состава и 12 единиц техники. Специалисты продолжают мониторинг ситуации и принимают все необходимые меры для устранения последствий пожара.
Ранее в Шилкинском районе Забайкальского края полиция задержала подозреваемого в убийстве двух человек и ранении еще одного. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова