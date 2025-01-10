Огнеборцы Мособлпожспаса спасли при пожаре в Кашире пять человек и кошку

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса вместе с сотрудниками федеральной противопожарной службы спасли из горящей квартиры пенсионерку и эвакуировали из задымлённого подъезда четырёх человек. Инцидент произошел в городском округе Кашира, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили очевидцы и сообщили о пожаре в квартире на первом этаже девятиэтажки. На место выехали пожарно-спасательные расчёты 219-й и 220-й пожарно-спасательных частей.
Очаг возгорания находился в спальне. Пожарные в считанные минуты справились с пламенем и предотвратили его дальнейшее распространение. Всего в ликвидации пожара участвовали 10 человек и три единицы техники.
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«В горящей квартире пожарные обнаружили 80-летнюю женщину, страдающую деменцией, которая искала свою кошку. Пенсионерку вывели на свежий воздух и передали врачам скорой помощи. После этого специалисты нашли в задымлённом жилище спрятавшегося питомца и вернули хозяйке. В это время с верхних этажей с помощью спасательных устройств огнеборцы эвакуировали четырёх человек, в том числе 14-летнего подростка», – рассказал начальник караула Иван Евстигнеев.
Очаг возгорания находился в спальне. Пожарные в считанные минуты справились с пламенем и предотвратили его дальнейшее распространение. Всего в ликвидации пожара участвовали 10 человек и три единицы техники.
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Лора Луганская