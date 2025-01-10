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Огнеборцы Мособлпожспаса спасли при пожаре в Кашире пять человек и кошку

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

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Работники Мособлпожспаса вместе с сотрудниками федеральной противопожарной службы спасли из горящей квартиры пенсионерку и эвакуировали из задымлённого подъезда четырёх человек. Инцидент произошел в городском округе Кашира, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили очевидцы и сообщили о пожаре в квартире на первом этаже девятиэтажки. На место выехали пожарно-спасательные расчёты 219-й и 220-й пожарно-спасательных частей.
«В горящей квартире пожарные обнаружили 80-летнюю женщину, страдающую деменцией, которая искала свою кошку. Пенсионерку вывели на свежий воздух и передали врачам скорой помощи. После этого специалисты нашли в задымлённом жилище спрятавшегося питомца и вернули хозяйке. В это время с верхних этажей с помощью спасательных устройств огнеборцы эвакуировали четырёх человек, в том числе 14-летнего подростка», – рассказал начальник караула Иван Евстигнеев.


Очаг возгорания находился в спальне. Пожарные в считанные минуты справились с пламенем и предотвратили его дальнейшее распространение. Всего в ликвидации пожара участвовали 10 человек и три единицы техники.

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#московская область
#кашира
Спасатели помогли потерявшей сознание пенсионерке в Москве
10 января 2025, 18:16

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Москве спасатели помогли потерявшей сознание пенсионерке, сын которой в течение суток не мог с ней связаться. Как сообщает АГН «Москва», сотрудники вскрыли запертую дверь, оказали женщине первую помощь и передали ее врачам.
«Обеспокоенный родственник приехал по адресу и оказался перед запертой изнутри дверью. На звонки хозяйка квартиры не отвечала. По прибытии спасатели вскрыли дверь с помощью инструмента и обнаружили пожилую женщину на полу в беспомощном состоянии», — приводят в агентстве сообщение департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Москвы.
Вместе с этим еще одна волнующая история со спасением произошла в Кемеровской области, где спасатели отыскали четверых подростков, заблудившихся в лесу у горнолыжного курорта Шерегеш. Как сообщает «Сiбдепо», поисково-спасательный отряд на снегоходе и лыжах провел поиски, обнаружил ребят и эвакуировал их.
«Спасатели Таштагольского поискового аварийно-спасательного отряда на снегоходе и лыжах прибыли на место происшествия, провели поиски, обнаружили ребят и эвакуировали их к автомобильной стоянке», — пишет издание.
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25-летний чемпион России по борьбе пришел на сомнительную вписку и умер: кто оказался убийцей, подробности
10 января 2025, 17:13

Антон Якименко (Фото: соцсети)

Первый день 2025 года омрачился страшной трагедией в Красноярске. В одной из квартир скончался 25-летний чемпион России по вольной борьбе Антон Якименко. Смертельный удар он получил от друга детства Виталия. Тот тоже когда-то был спортсменом, но его карьера не задалась, и он пошел по скользкому пути.
О подробностях жуткой ночи — в материале «Радио 1».

Смертельная вписка


По данным следствия, четверо старых друзей решили встретиться в ночь с 1 на 2 января. Сам Новый год они праздновали по отдельности. Компания молодых людей зашла вечером в магазин, чтобы купить еду и алкоголь. Однако спустя время в квартире между ними произошел конфликт, который и привел к летальному исходу Антона Якименко.

Фото: iStock/globalmoments

Что конкретно происходило и из-за чего вспыхнул конфликт, до сих пор точно установить не удалось. Поначалу знакомые погибшего рассказывали, что Антон якобы заступился за несовершеннолетнюю, над которой хотел надругаться Виталий. Однако в Следственном комитете пояснили, что никаких других людей в квартире не было. Пока ситуация рассматривается как обычный бытовой конфликт.

Подробности злополучной ночи попали в соцсети


О произошедшем стало известно буквально сразу, благодаря нескольким коротким видео, которые начали распространяться в сети. Вероятно, их загрузили другие парни из компании. На одном из видео запечатлены последние минуты жизни спортсмена. Он сидит один на полу и совершенно не понимает, что произошло. Скорая помощь, которая приехала на место через время, уже не могла ничего сделать и лишь констатировала смерть молодого человека.

По кадрам также видно, что квартиру для посиделок выбрали весьма сомнительную: очень старая мебель и ремонт. Совершенно непонятно, как там вообще мог оказаться успешный спортсмен. Дома его ждала жена, у него есть маленькая дочь. Карьера молодого человека складывалась успешно, но в какой-то момент из спорта пришлось уйти из-за травмы. По словам знакомых покойного, характер у спортсмена был не простой, Антон мог и вспылить. Примечательно, что супруга покойного отказалась от каких-либо комментариев.

Что стало с убийцей спортсмена


Уточняется, что убийца задержан. Ему грозит срок. У 26-летнего Виталия уже имеется криминальное прошлое – он привлекался к уголовной ответственности за сбыт наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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С профессиональным спортом он завязал еще на молодежном уровне, решил двигаться по жизни иначе. Теперь за свои преступные действия ему предстоит ответить по закону.

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В Узбекистане арестовали четырех обвиняемых по делу об отравлении россиян
10 января 2025, 16:32

Фото: iStock/Thomasaf

В Узбекистане четырех человек арестовали по делу об отравлении двух россиян в ташкентской гостинице в октябре 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры республики.
По данным местного интернет-издания kun.uz, силовики заключили под стражу владельца гостиницы, сантехника и двух человек, которые продали отелю некачественный отопительный котел. Уточняется, что экспертиза признала котел устаревшим и установила, что во время монтажа из него удалили технические детали, что вызвало утечку угарного газа и гибель людей.

В настоящее время следствие продолжается.

Напомним, тела российской журналистки Инессы Паперной и ее спутника Максима Радченко 22 октября 2024 года нашли в номере гостиницы в Ташкенте. В другом номере обнаружили еще одного погибшего — жителя Узбекистана. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

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Загрязнения нефтепродуктами обнаружили в Крыму на протяжении 15 километров
10 января 2025, 16:10

Фото: iStock/dehooks

В Крыму обнаружили загрязнения мазутом на протяжении почти 15 км побережья. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
По данным ведомства, речь идет о городских округах Керчи и Евпатории, Сакском и Ленинском районах, а также острове Тузла. К мониторингу прибрежной зоны и акватории Черного моря привлекли 10 морских и 2 воздушных судна, добавили в МЧС.

Уточняется, что всего на месте ЧП работают более 500 человек и свыше 100 единиц техники.

Напомним, танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в результате шторма 15 декабря 2024 года. Как уточняли оперативные службы, перевозилось порядка 9,2 тыс тонн нефтепродуктов.

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Студент покончил с собой под давлением украинских мошенников
Украинские мошенники довели до самоубийства студента первого курса МФТИ
10 января 2025, 15:53

Фото: iStock/Motortion

В Москве 21 декабря 2024 года произошла трагедия, связанная с давлением со стороны мошенников на студента первого курса Московского физико-технического института (МФТИ) Петра Ветчинкина. Молодой человек стал жертвой злоумышленников, которые навесили на него несколько кредитов и угрожали его семье. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Согласно сообщениям однокурсников, Пётр не успел сдать первую сессию. Отмечается, что в социальных сетях распространялась информация, что студенты МФТИ и их родители могут получать звонки от лиц, представляющихся деканатом.

В день трагедии, 21 декабря, Пётр получил звонок, который стал началом шести часов психологического давления. Мошенники угрожали ему расправой над семьей и обвиняли в участии в экстремистских организациях.

По словам матери Петра, он вышел из дома в 17:55 и пропал без вести. Женщина немедленно вызвала полицию, но, к сожалению, тело сына было найдено в нескольких кварталах от их дома.

В его телефоне были обнаружены переписки с мошенниками, которые шантажировали его и угрожали. Похороны Петра Ветчинкина состоялись 27 декабря.

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#мошенники
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Москвич украл у пенсионерки из Одинцова 300 тысяч рублей
10 января 2025, 15:38

Фото: istockphoto.com/Lyudmila Solovyeva

Жителя Москвы, ставшего курьером телефонных мошенников и забравшего у 73-летней жительницы Одинцова 300 тысяч рублей, задержала полиция, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Женщина обратилась за помощью к правоохранителям и рассказала, что ей позвонили неизвестные, представились представителями «федеральной службы по финансовому мониторингу» и убедили её передать деньги курьеру — якобы для их «регистрации», — говорится в сообщении.
Полицейские взялись за расследование и в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали жителя Москвы, который забрал у пенсионерки 300 тысяч рублей и перевёл их на криптокошелёк третьим лицам.

Сейчас полиция устанавливает и разыскивает остальных участников мошенничества.

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Сын Михаила Боярского поделился информацией о том, что случилось с его отцом
Сын Михаила Боярского Сергей заявил, что его отец был на плановом обследовании
10 января 2025, 15:19

Михаил Боярский (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Сын народного артиста России Михаила Боярского опроверг информацию об экстренной госпитализации своего отца. В комментарии для РИА Новости он сообщил, что артист находился на плановом медицинском обследовании, и с ним всё в порядке.
«С папой все в порядке. Плановое КТ легких. Уже завтра у него спектакль», — отметил Сергей Боярский.

Ранее в Telegram-канале 112 появилась информация о том, что Михаил Боярский был доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга из-за ишемической болезни сердца. Однако, по словам сына, эти сведения не соответствуют действительности. Артист продолжает свою творческую деятельность и готовится к выступлениям.

Михаил Боярский — имя, которое знакомо каждому, кто хоть раз смотрел советское кино или слушал отечественную музыку. Его яркая харизма и неподражаемый стиль сделали его культовой фигурой, а роли, которые он исполнил, навсегда остались в сердцах зрителей. Наиболее запоминающейся стала роль д’Артаньяна в экранизации романа Александра Дюма «Три мушкетера».

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В одном из хостелов в Москве мужчина ударил товарища ножом в грудь
Столичные росгвардейцы задержали подозреваемого в причинении ножевого ранения
10 января 2025, 15:14

Фото: iStock/Motortion

Сотрудники вневедомственной охраны столичного ГУ Росгвардии задержали мужчину, который ранил ножом товарища в одном из хостелов Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно сообщению, сигнал «тревога» поступил из хостела на улице Говорова. На место оперативно прибыл экипаж Росгвардии. Администратор хостела рассказал, что между жильцами произошел конфликт на фоне совместного употребления алкогольных напитков. В результате один мужчина ударил другого ножом в грудь.

«Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого на месте происшествия. 41-летний пострадавший был госпитализирован в одну из городских больниц с предварительным диагнозом «проникающее ранение грудной клетки», — говорится в сообщении пресс-службы.

Тем временем задержанного доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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В Курске все школы проверят на предмет безопасности после нападения подростка
Хинштейн: В Курске проверят безопасность школ после нападения подростка
10 января 2025, 14:20

Александр Хинштейн (Фото: TG-канал А. Хинштейна)

В Курске проверят качество обеспечения безопасности во всех школах после нападения подростка. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Напомним, 10 января утром в школе №54 на северо-западе Курска произошло чрезвычайное происшествие. Подросток в шляпе, балаклаве и с молотком в руках ворвался в учебное заведение.

«Это серьёзный сигнал для всех нас. Сейчас совместно с Росгвардией, УМВД, ГУ МЧС и другими структурами мы проведем проверку обеспечения безопасности всех школ. Этим вопросом займемся детально и скрупулезно», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он добавил, что состоится соответствующая проверка и частной охранной организации (ООО «ЧОП «Содействие»), которая осуществляет работу в школе № 54 и других.

При этом Хинштейн призвал не нагнетать тревожность. Он уверил, что из случившегося будут сделаны необходимые выводы и предприняты действия, чтобы ничего подобного больше не повторилось.

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