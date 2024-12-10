Майора ФСБ судят за жестокое изнасилование жены: сослуживцы уверены, что его оклеветали за 20 млн

Фото: istock / ronstik
Военному офицеру и майору ФСБ в отставке, 37-летнему Ивану Ш., предъявлены обвинения в извращенном надругательстве над собственной женой.
Накануне он должен был продвинуться по карьерной лестнице и занять должность начальника отделения контрразведки ФСБ Центрального военного округа, но уже 6 месяцев подозреваемый находится в изоляторе. Подробности дела — в материале «Радио 1».
В 2023 году Ивана задержали по подозрению в изнасиловании супруги. После этого карьера пошла под откос, женщина подала на развод. Офицера отправили в СИЗО. В ближайшее время экс-военному огласят приговор.
Ивана обвиняют по нескольким статьям: в похищении супруги, ее удержании с применением насилия, в издевательствах, избиении и двух изнасилованиях.
Родственники и друзья майора не верят, что он мог сделать такое. Один из его сослуживцев уверен, что товарища подставили.
Мужчина попросил у него денег в долг под 2,5% с официальным заключением договора. Иван отдал все накопления родственнику супруги, а также попросил помочь своих друзей.
Сначала все шло гладко, но в 2022 году дело начало прогорать — предприниматель стал задерживаться с оплатой долга и пропадал на несколько месяцев. Тогда уже друзья начали спрашивать Ивана про деньги.
На следующий день Иван сказал другу, что они с женой помирились.
Оказалось, Людмила написала заявление об изнасиловании в извращенной форме. Как заявляла женщина, супруг силой увез ее с работы, принуждал пить одеколон и жидкое мыло. Однако друг обратил внимание, что веских доказательств сказанному не было. Невзирая на это, следователи все-таки возбудили уголовное дело. Ивана отпустили под подписку о невыезде.
После произошедшего сын продолжал жить с Иваном, а дочка с Людмилой в Самаре. Однажды мальчик попросил сходить в госте к сестренке, да и сам Иван хотел вручить дочке новогодний подарок.
Далее, по версии следствия, офицер потребовал у воспитательницы детсада отдать ему девочку. Женщина была осведомлена о ситуации в семье и сразу сообщила матери, вследствие чего вспыхнул скандал.
Мужчина забрал сына и вернулся в Ульяновск, а Людмила тем временем написала еще одно заявление на мужа. Ивану заменили меру пресечения на заключение под стражу и он оказался в СИЗО.
Фото: istock / ???? ??????
В тот же день Людмила с дочкой и своей подругой отправились к родителям Ивана, чтобы силой забрать сына. Отмечается, что мальчик сопротивлялся и пытался вырваться.
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Обвинения в изнасилованииИван Ш. родился в Ульяновске. Людмила военнообязанная, трудится в военной части в Самарской области. В браке они были несколько лет, у них есть 6-летний сын и 3-летняя малышка, сообщает «КП-Самара».
В 2023 году Ивана задержали по подозрению в изнасиловании супруги. После этого карьера пошла под откос, женщина подала на развод. Офицера отправили в СИЗО. В ближайшее время экс-военному огласят приговор.
Ивана обвиняют по нескольким статьям: в похищении супруги, ее удержании с применением насилия, в издевательствах, избиении и двух изнасилованиях.
Родственники и друзья майора не верят, что он мог сделать такое. Один из его сослуживцев уверен, что товарища подставили.
Причем тут родственник жены?Со слов Ивана, в 2020 году родственник Людмилы решил стать фермером. Чтобы реализовать задуманное, нужен был кредит на покупку техники, но его не одобряли. Отмечается, что на тот момент в семье офицера все было хорошо.
Мужчина попросил у него денег в долг под 2,5% с официальным заключением договора. Иван отдал все накопления родственнику супруги, а также попросил помочь своих друзей.
«Лично я взял кредит на 3 миллиона рублей. В общей сложности Ивану удалось собрать 20 миллионов», — рассказал сослуживец Ивана, Андрей.Фото: istock / Elena Chelysheva
Сначала все шло гладко, но в 2022 году дело начало прогорать — предприниматель стал задерживаться с оплатой долга и пропадал на несколько месяцев. Тогда уже друзья начали спрашивать Ивана про деньги.
«Дожимаем. Его надо спровоцировать»К концу 2022 году Людмила неожиданно заявила о желании расторгнуть брак. Детей женщина оставила Ивану и отправилась к родителям. Майор намеревался оставить детей у себя, но суд встал на сторону матери.
«Летом 2023 года она сама позвонила Ивану и предложила встретиться и поговорить. Он тогда был во второй командировке на СВО, но, как вернулся, сразу поехал в Рощинский, а не к родителям в Ульяновск», — рассказывает товарищ подозреваемого.Тогда офицер забрал жену с работы, они вместе поехали домой. Людмила призналась, что была неверна и показала видео с незнакомцем. Иван дал женщине пощечину, однако они все равно провели ночь вместе.
На следующий день Иван сказал другу, что они с женой помирились.
«Он еще сказал, что, когда Людмила показала ему свой телефон, он увидел смс-сообщение от родственника – того самого фермера, который написал: «Дожимаем. Его надо спровоцировать». Мы не поняли тогда о чем речь, а уже к обеду того же дня Ваню арестовали и увезли на допрос», — вспоминает сослуживец.
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Оказалось, Людмила написала заявление об изнасиловании в извращенной форме. Как заявляла женщина, супруг силой увез ее с работы, принуждал пить одеколон и жидкое мыло. Однако друг обратил внимание, что веских доказательств сказанному не было. Невзирая на это, следователи все-таки возбудили уголовное дело. Ивана отпустили под подписку о невыезде.
После произошедшего сын продолжал жить с Иваном, а дочка с Людмилой в Самаре. Однажды мальчик попросил сходить в госте к сестренке, да и сам Иван хотел вручить дочке новогодний подарок.
Далее, по версии следствия, офицер потребовал у воспитательницы детсада отдать ему девочку. Женщина была осведомлена о ситуации в семье и сразу сообщила матери, вследствие чего вспыхнул скандал.
Мужчина забрал сына и вернулся в Ульяновск, а Людмила тем временем написала еще одно заявление на мужа. Ивану заменили меру пресечения на заключение под стражу и он оказался в СИЗО.
Фото: istock / ???? ??????
В тот же день Людмила с дочкой и своей подругой отправились к родителям Ивана, чтобы силой забрать сына. Отмечается, что мальчик сопротивлялся и пытался вырваться.
Все из-за долгов?В гражданском суде в качестве представителя Ивана выступал его сослуживец Андрей. Благодаря приложенным усилиям, удалось взыскать часть долга в размере 10 млн рублей с родственника Людмилы. Товарищ офицера уверен, что именно этот долг стал причиной негативного отношения к Ивану.
«Зачем нужно было заявлять по такой страшной статье? Потому что наше законодательство не предполагает тщательные проверки по статьям о сексуальной неприкосновенности. Если обвинили, то посадят. А если человек сидит, то и долг ему возвращать необязательно», — высказался он.Судебный процесс продолжается, в скором времени должны пройти прения сторон.
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Алина Юрчак