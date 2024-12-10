Родителей приговорили к высшей мере наказания, а через 14 лет оправдали: кто на самом деле оказался убийцей 15-летней девочки

Фото: iStock/Elwood
Тело 15-летней Натальи было найдено в доме ее семьи в собственной постели. Оба родителя стали главными подозреваемыми и оказались на скамье подсудимых. Сначала им вынесли обвинительный приговор, однако потом полностью оправдали.
О том, что действительно произошло той ночью в доме, где спали трое членов семьи и кто стоит за страшным убийством, расскажет редакция «Радио 1».
В Аргентине в небольшом городке Руфино 20 мая 2000 года произошла страшная трагедия. В тот день в дом городского судьи по уголовным делам Карлоса Фратичелли была вызвана скорая помощь. Прибывшие медики позже позвонили в полицию. Жена судьи, домохозяйка Грасиэла Дизер зайдя утром в спальню дочери Натальи, обнаружила девочку лежащей в постели. Запястья обеих рук были обвязаны шелковыми платками, а на голову надеты два пакета.
На женский крик прибежал глава семейства. По его словам, тело девочки было еще теплым, по этой причине он решил сначала обратиться к медикам. Результаты экспертизы показали, что смерть Натальи наступила в результате удушья. Подъязычная кость была сломана, что, как правило, говорит о внешнем воздействии. Также в организме жертвы была обнаружена сильнейшая доза антидепрессанта (минимум, 22 таблетки). Примечательно, что ранее Наталья никогда не принимала это лекарство.
Для родителей Натальи Карлоса Фратичелли и Грасиэлы Дизер это был второй брак. Сначала в их семье все было хорошо, но спустя 15 лет в семье начался полный разлад. Оба супруга жили в отдельных комната, и не скрывали свои отношения с любовниками. На развод они решили не подавать, чтобы не вредить успешной карьере мужа, который ожидал повышения.
Накануне рокового дня, в пятницу 19 мая, Наталья ушла на день рождения к подруге, а в 19 часов вернулась домой. Эту информацию подтвердили и соседи. Мать девочки рассказала, что после ее возвращения они сидели за телевизором в гостиной, а около полуночи девочка ушла в свою комнату. Следом отправилась спать и Грасиэла. Примерно в 2 часа ночи вернулся домой Карлос, который провел вечер в компании своей возлюбленной в одном из отелей. Портье подтвердил, что судья действительно был там. По словам отца, он тихо вошел в дом и сразу направился в свою спальню, никого не беспокоя. А в 4 часа утра, по данным экспертов, Наталья умерла.
Родители не могли объяснить, что случилось. Карлос предположил, что это могла быть либо месть ему со стороны тех, кого он отправлял за решетку, либо в дом забрался грабитель, который избавился от случайного свидетеля. На это указывал и тот факт, что копилка Натальи с несколькими купюрами оказалась пустой. Но при этом следов взлома ни где не было обнаружено.
Полицейские не сомневались, что убийц надо искать в доме. Появилась версия, что дочь мешала обоим родителям. Наталья с ранних лет страдала тяжелой формой эпилепсии. Новый возлюбленный Грасиэлы предлагал ей замужество, но не испытывал желания видеть ее дочь-инвалида в своем доме. А Карлос однажды пожаловался коллеге, что не может развестись, так как его обвинят в том, что он бросил своего больного ребенка. В результате чего правоохранители арестовали родителей погибшей.
В 2002 году суд признал обоих родителей виновными в убийстве и приговорил к пожизненному заключению. Карлос и Грасиэла виновными себя не признали и подали апелляцию. В 2006 году новая судебная инстанция обнаружила нарушения в расследовании, отменила приговор и постановила выпустить заключенных на свободу. Выяснилось, что из дела изъяли показания одного из судмедэкспертов. Он сообщил, что подъязычная кость, вероятно, сломалась в результате его манипуляций с телом Натальи.
Получалось, что виновных могло и не быть. Девочка сама могла свести счеты с жизнью с помощью пакетов. Либо хотела произвести впечатление, однако переборщила со способом. Остается загадкой, откуда Наталья смогла достать антидепрессант. Позже следователи установили, что у школьницы случилась любовная трагедия – некий мальчик отверг ее влюбленность.
Восемь лет Карлос и Грасиэла, находились на свободе в статусе подозреваемых. Развелись и вступили в брак с новыми возлюбленными. Однако Карлосу, который на тот момент был экс-судьей, отказали в восстановлении в должности.
В 2012 году мать Натальи совершила суицид, оставив прощальное письмо. В нем она написала, что идет к любимой дочери. В 2014 году суд окончательно оправдал родителей. Однако кто же все-таки виноват в гибели Натальи установить не удалось.
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Мать обнаружила тело 15-летней Натальи
В Аргентине в небольшом городке Руфино 20 мая 2000 года произошла страшная трагедия. В тот день в дом городского судьи по уголовным делам Карлоса Фратичелли была вызвана скорая помощь. Прибывшие медики позже позвонили в полицию. Жена судьи, домохозяйка Грасиэла Дизер зайдя утром в спальню дочери Натальи, обнаружила девочку лежащей в постели. Запястья обеих рук были обвязаны шелковыми платками, а на голову надеты два пакета.
На женский крик прибежал глава семейства. По его словам, тело девочки было еще теплым, по этой причине он решил сначала обратиться к медикам. Результаты экспертизы показали, что смерть Натальи наступила в результате удушья. Подъязычная кость была сломана, что, как правило, говорит о внешнем воздействии. Также в организме жертвы была обнаружена сильнейшая доза антидепрессанта (минимум, 22 таблетки). Примечательно, что ранее Наталья никогда не принимала это лекарство.
Что произошло в доме накануне убийства Натальи
Для родителей Натальи Карлоса Фратичелли и Грасиэлы Дизер это был второй брак. Сначала в их семье все было хорошо, но спустя 15 лет в семье начался полный разлад. Оба супруга жили в отдельных комната, и не скрывали свои отношения с любовниками. На развод они решили не подавать, чтобы не вредить успешной карьере мужа, который ожидал повышения.
Накануне рокового дня, в пятницу 19 мая, Наталья ушла на день рождения к подруге, а в 19 часов вернулась домой. Эту информацию подтвердили и соседи. Мать девочки рассказала, что после ее возвращения они сидели за телевизором в гостиной, а около полуночи девочка ушла в свою комнату. Следом отправилась спать и Грасиэла. Примерно в 2 часа ночи вернулся домой Карлос, который провел вечер в компании своей возлюбленной в одном из отелей. Портье подтвердил, что судья действительно был там. По словам отца, он тихо вошел в дом и сразу направился в свою спальню, никого не беспокоя. А в 4 часа утра, по данным экспертов, Наталья умерла.
Фото: iStock/andriano_cz
Родители не могли объяснить, что случилось. Карлос предположил, что это могла быть либо месть ему со стороны тех, кого он отправлял за решетку, либо в дом забрался грабитель, который избавился от случайного свидетеля. На это указывал и тот факт, что копилка Натальи с несколькими купюрами оказалась пустой. Но при этом следов взлома ни где не было обнаружено.
Полицейские не сомневались, что убийц надо искать в доме. Появилась версия, что дочь мешала обоим родителям. Наталья с ранних лет страдала тяжелой формой эпилепсии. Новый возлюбленный Грасиэлы предлагал ей замужество, но не испытывал желания видеть ее дочь-инвалида в своем доме. А Карлос однажды пожаловался коллеге, что не может развестись, так как его обвинят в том, что он бросил своего больного ребенка. В результате чего правоохранители арестовали родителей погибшей.
Суд над родителями, выход из тюрьмы и суицид матери: реальный убийца 15-летней Натальи
В 2002 году суд признал обоих родителей виновными в убийстве и приговорил к пожизненному заключению. Карлос и Грасиэла виновными себя не признали и подали апелляцию. В 2006 году новая судебная инстанция обнаружила нарушения в расследовании, отменила приговор и постановила выпустить заключенных на свободу. Выяснилось, что из дела изъяли показания одного из судмедэкспертов. Он сообщил, что подъязычная кость, вероятно, сломалась в результате его манипуляций с телом Натальи.
Фото: iStock/Sayan_Moongklang
Получалось, что виновных могло и не быть. Девочка сама могла свести счеты с жизнью с помощью пакетов. Либо хотела произвести впечатление, однако переборщила со способом. Остается загадкой, откуда Наталья смогла достать антидепрессант. Позже следователи установили, что у школьницы случилась любовная трагедия – некий мальчик отверг ее влюбленность.
Восемь лет Карлос и Грасиэла, находились на свободе в статусе подозреваемых. Развелись и вступили в брак с новыми возлюбленными. Однако Карлосу, который на тот момент был экс-судьей, отказали в восстановлении в должности.
В 2012 году мать Натальи совершила суицид, оставив прощальное письмо. В нем она написала, что идет к любимой дочери. В 2014 году суд окончательно оправдал родителей. Однако кто же все-таки виноват в гибели Натальи установить не удалось.
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Екатерина Коршунова