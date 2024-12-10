Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Родителей приговорили к высшей мере наказания, а через 14 лет оправдали: кто на самом деле оказался убийцей 15-летней девочки

Родителей приговорили к высшей мере наказания, а через 14 лет оправдали: кто на самом деле оказался убийцей 15-летней девочки

Фото: iStock/Elwood

Фото: iStock/Elwood

Тело 15-летней Натальи было найдено в доме ее семьи в собственной постели. Оба родителя стали главными подозреваемыми и оказались на скамье подсудимых. Сначала им вынесли обвинительный приговор, однако потом полностью оправдали.
О том, что действительно произошло той ночью в доме, где спали трое членов семьи и кто стоит за страшным убийством, расскажет редакция «Радио 1».

Мать обнаружила тело 15-летней Натальи




В Аргентине в небольшом городке Руфино 20 мая 2000 года произошла страшная трагедия. В тот день в дом городского судьи по уголовным делам Карлоса Фратичелли была вызвана скорая помощь. Прибывшие медики позже позвонили в полицию. Жена судьи, домохозяйка Грасиэла Дизер зайдя утром в спальню дочери Натальи, обнаружила девочку лежащей в постели. Запястья обеих рук были обвязаны шелковыми платками, а на голову надеты два пакета.

На женский крик прибежал глава семейства. По его словам, тело девочки было еще теплым, по этой причине он решил сначала обратиться к медикам. Результаты экспертизы показали, что смерть Натальи наступила в результате удушья. Подъязычная кость была сломана, что, как правило, говорит о внешнем воздействии. Также в организме жертвы была обнаружена сильнейшая доза антидепрессанта (минимум, 22 таблетки). Примечательно, что ранее Наталья никогда не принимала это лекарство.

Что произошло в доме накануне убийства Натальи


Для родителей Натальи Карлоса Фратичелли и Грасиэлы Дизер это был второй брак. Сначала в их семье все было хорошо, но спустя 15 лет в семье начался полный разлад. Оба супруга жили в отдельных комната, и не скрывали свои отношения с любовниками. На развод они решили не подавать, чтобы не вредить успешной карьере мужа, который ожидал повышения.

Накануне рокового дня, в пятницу 19 мая, Наталья ушла на день рождения к подруге, а в 19 часов вернулась домой. Эту информацию подтвердили и соседи. Мать девочки рассказала, что после ее возвращения они сидели за телевизором в гостиной, а около полуночи девочка ушла в свою комнату. Следом отправилась спать и Грасиэла. Примерно в 2 часа ночи вернулся домой Карлос, который провел вечер в компании своей возлюбленной в одном из отелей. Портье подтвердил, что судья действительно был там. По словам отца, он тихо вошел в дом и сразу направился в свою спальню, никого не беспокоя. А в 4 часа утра, по данным экспертов, Наталья умерла.

Фото: iStock/andriano_cz

Родители не могли объяснить, что случилось. Карлос предположил, что это могла быть либо месть ему со стороны тех, кого он отправлял за решетку, либо в дом забрался грабитель, который избавился от случайного свидетеля. На это указывал и тот факт, что копилка Натальи с несколькими купюрами оказалась пустой. Но при этом следов взлома ни где не было обнаружено.

Полицейские не сомневались, что убийц надо искать в доме. Появилась версия, что дочь мешала обоим родителям. Наталья с ранних лет страдала тяжелой формой эпилепсии. Новый возлюбленный Грасиэлы предлагал ей замужество, но не испытывал желания видеть ее дочь-инвалида в своем доме. А Карлос однажды пожаловался коллеге, что не может развестись, так как его обвинят в том, что он бросил своего больного ребенка. В результате чего правоохранители арестовали родителей погибшей.

Суд над родителями, выход из тюрьмы и суицид матери: реальный убийца 15-летней Натальи


В 2002 году суд признал обоих родителей виновными в убийстве и приговорил к пожизненному заключению. Карлос и Грасиэла виновными себя не признали и подали апелляцию. В 2006 году новая судебная инстанция обнаружила нарушения в расследовании, отменила приговор и постановила выпустить заключенных на свободу. Выяснилось, что из дела изъяли показания одного из судмедэкспертов. Он сообщил, что подъязычная кость, вероятно, сломалась в результате его манипуляций с телом Натальи.

Фото: iStock/Sayan_Moongklang

Получалось, что виновных могло и не быть. Девочка сама могла свести счеты с жизнью с помощью пакетов. Либо хотела произвести впечатление, однако переборщила со способом. Остается загадкой, откуда Наталья смогла достать антидепрессант. Позже следователи установили, что у школьницы случилась любовная трагедия – некий мальчик отверг ее влюбленность.

Восемь лет Карлос и Грасиэла, находились на свободе в статусе подозреваемых. Развелись и вступили в брак с новыми возлюбленными. Однако Карлосу, который на тот момент был экс-судьей, отказали в восстановлении в должности.

В 2012 году мать Натальи совершила суицид, оставив прощальное письмо. В нем она написала, что идет к любимой дочери. В 2014 году суд окончательно оправдал родителей. Однако кто же все-таки виноват в гибели Натальи установить не удалось.

Читайте также:

В Петропавловске-Камчатском первоклассник упал с крыши школы

Вся Америка рада: в Нью-Йорке убили главу страховой компании UnitedHealthcare, что известно, кто задержан, реакция общества

Во Владивостоке 15-летняя девочка пострадала от упавшего утеплителя с крыши
#суд
#приговор
#радио 1
#трагедия
#помощь
#смерть
#дом
#скорая помощь
#родители
#мать
#грабитель
#день рождения
#развод
#семьи
#брак
#соседи
#компании
#полицейские
#нарушения
#отношения
#медики
#лекарство
#мальчик
#девочка
#суицид
#удар
#жертвы
На Шерегеше спасли лыжника, который упал в расщелину и потерял сознание
10 декабря 2024, 14:29

Фото: iStock/Olga_Gavrilova

На горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области спасли лыжника, который упал в расщелину и потерял сознание. Мужчину вытащил фрирайдер Данила Альшаков, заметивший торчащие из снега лыжи.
Как сообщает RT, пострадавший споткнулся, лыжи отстегнулись, и он ударился головой и улетел в яму.
«Это далеко от трассы, где мало людей. За день там проезжает 1-2 человека. Это уже был конец дня, закат, вокруг лес. Я увидел, что торчат лыжи, подъехал, а там человек. Он был без сознания», — рассказал фрирайдер в беседе с «Сiбдепо».
По словам спасителя, он занимается изготовлением спортивных варежек, и в знак благодарности пострадавший купил их сразу для всей семьи.
«Я его вытащил из этой ямы, привел в чувство... Места здесь отдаленные, по ним вообще редко кто ездит. Вместе с этим мужчиной спустились с горы, и он поехал в больницу. Вроде бы обошлось все небольшим сотрясением», — рассказал фрирайдер в беседе с RT.
Читайте также:

В Красноярске погибла девушка после катания на тюбинге

Во Владивостоке 15-летняя девочка пострадала от упавшего утеплителя с крыши

В Амурской области рейсовый автобус с отказавшими тормозами врезался в дерево — видео
#лес
#горы
#видео
#трассы
#пострадавший
#лыжи
#семьи
#ямы
#человек
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В торговле мефедроном в школе подозревают восьмиклассницу из Москвы
10 декабря 2024, 14:08

Фото: istockphoto/blinow61

Восьмиклассницу одной из московских школ подозревают в торговле мефедроном, передает Telegram-канал «Сапа». По информации авторов поста, 14-летняя ученица принесла на территорию учебного заведения порошок, передав его другой девочке. Руководство школы сообщило о произошедшем полицейским.
Содержимое изучили эксперты и выяснили, что в пакетике был практически грамм мефедрона. По мнению отца подозреваемой, ее оговорил директор. Мужчина уже написал заявление.

Перед этим стало известно, что в Москве погибли сотрудницы «Уральских авиалиний». Информация официально подтверждена авиакомпанией.

Уточнялось, что погибшие девушки 2004 и 2005 годов рождения. Представители «Уральских авиалиний» принесли их родным и близким соболезнования.

Читайте также:

Родителей приговорили к высшей мере наказания, а через 14 лет оправдали: кто на самом деле оказался убийцей 15-летней девочки

Золотой унитаз, пишущая ручка за 36 млн и часы: тайные богатства Сафонова, Хорошавина и других чиновников-взяточников

«Никто не слышал крика»: по лесам Камчатки бродит медведь-людоед
#мир
#россия
#москва
#наркотики
#торговля
#криминал
#школьники
#новости
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Махачкале произошел взрыв газа в жилом доме
Из дома в Махачкале, где взорвался газ, эвакуировали 40 человек
10 декабря 2024, 14:08

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Во вторник в Махачкале на улице Абубакарова произошел взрыв газа в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. По информации ГУ МЧС по Дагестану, в результате инцидента сорок человек были эвакуированы из здания для обеспечения их безопасности. Об этом пишет РИА Новости.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели и сотрудники экстренных служб, которые провели необходимые меры по ликвидации последствий взрыва. В данный момент устанавливаются причины происшествия, а также проводится оценка ущерба. Пострадавших в результате взрыва не зафиксировано.

Ранее стало известно, что во Владивостоке произошел инцидент, в результате которого 15-летняя девочка получила тяжелые травмы.

До этого в результате инцидента с загоревшимся смартфоном 9-месячный младенец получил ожоги. Сообщается, что отец укладывал сына спать, когда телефон, лежащий на кровати, внезапно начал искрить и загорелся.

Читайте также:

Родителей приговорили к высшей мере наказания, а через 14 лет оправдали: кто на самом деле оказался убийцей 15-летней девочки

Золотой унитаз, пишущая ручка за 36 млн и часы: тайные богатства Сафонова, Хорошавина и других чиновников-взяточников

Вся Америка рада: в Нью-Йорке убили главу страховой компании UnitedHealthcare, что известно, кто задержан, реакция общества
#спасатели
#меры
#происшествия
#сотрудники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российского пилота застали за просмотром гонок за штурвалом самолета
В сети появилось фото со смотрящим гонки во время посадки самолета пилотом S7
10 декабря 2024, 14:07

Фото: iStock/ViktorCap

Пилота российской авиакомпании застали за просмотром гонок за штурвалом самолета во время посадки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Снимок из кабины Airbus A320 появился в интернете: он был опубликовано в паблике, который посвящен «Формуле-1», c подписью Simply Airways («Просто Авиалинии»). Позже фото удалили, однако оно успел распространиться среди сотрудников отрасли.

Уточняется, что кадры сделали в кабине самолета S7, который выполнял рейс из Южно-Сахалинска в Новосибирск в понедельник, 2 декабря. За несколько часов до вылета воздушного судна как раз проходил Гран При «Формулы-1» в Катаре.

Согласно информации канала, один из подписчиков сообщества отправил снимок представителям авиакомпании и пожаловался на то, что пилот во время работы отвлекается. По факту произошедшего перевозчик начал проверку.

Читайте также:

В Нижнем Новгороде задержали россиянина, готовившего подрыв ж/д путей

На Коптевском рынке в Москве вспыхнули торговые павильоны

Сотрудницы «Уральских авиалиний» погибли под поездом в Москве
#пилот
#фото
#кадры
#авиакомпании
#новосибирск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Золотой унитаз, пишущая ручка за 36 млн и часы: тайные богатства Сафонова, Хорошавина и других чиновников-взяточников
10 декабря 2024, 12:53

Фото: iStock/AndreyPopov

Закон «О противодействии коррупции» обязывает всех госслужащих подавать сведения о доходах. Только вот не все чиновники живут по закону и иногда найденное у них имущество заставляет удивляться даже людей, привыкших к роскоши. Об интересных вещах, найденных силовиками при обысках известных российских коррупционеров, читайте в материале «Радио 1».

Начальник УГИБДД со «скромным» золотым унитазом


Фото: РИА Новости/ Telegram-канал А. Хинштейна

Уголовное дело в отношении начальника УГИБДД России по Ставропольскому краю Алексея Сафонова было возбуждено в июле 2021 года. Ему предъявили обвинения в создании преступной группы и получении взяток в особо крупном размере. Следствием установлено более ста эпизодов взяток общей суммой более 20 млн рублей.

При обыске дома Сафронова, выполненного в стиле рококо, среди прочего богатого убранства, был найден золотой унитаз. Кроме особняка с «золотым унитазом» у начальника УГИБДД России по Ставропольскому краю были обнаружены еще 21 объект недвижимости, шесть автомобилей и миллионы рублей наличными.

Фото: РИА Новости/ Telegram-канал А. Хинштейна

С учетом всех обстоятельств, суд по совокупности преступлений назначил Сафронову наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет со штрафом в размере 5 миллионов рублей, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функции представителя власти, сроком на 10 лет, с ограничением свободы сроком на 1 год, с лишением специального звания майор полиции. Отбывать наказание бывший начальник УГИБДД будет в исправительной колонии строгого режима.

Ростовского министра Кушнарева «сдал» его заместитель: взятка в 30 млн на юбилее и договор с МВД, подробности задержания чиновников
Ростовского министра Кушнарева «сдал» его заместитель: взятка в 30 млн на юбилее и договор с МВД, подробности задержания чиновников

Золотые монеты министра экономического развития РФ


Алексей Улюкаев (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)

14 ноября 2016 года Алексея Улюкаева задержали при получении взятки в $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО «НК «Роснефть» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть» в размере 50%.

Фото: РИА Новости/ Дмитрий Коробейников

При обыске в кабинете министра экономического развития РФ были обнаружены десять золотых монет весом от 170 гр. до 3 кг., золотые слитки и денежные средства в валюте различных стран. Кроме этого у Улюкаева имелась коллекция дорогих часов таких брендов как «Баухаузе», «Авенсис» и «Патек Филипп».

На денежные средства и монеты из драгоценных металлов, общей стоимостью приблизительно 500 миллионов рублей, правоохранительные органы наложили арест. Кроме того, на счетах в российских банках арестованы средства Улюкаева, общая сумма которых превышает 1 миллион долларов и 280 миллионов рублей.

Суд приговорил бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима. Улюкаеву также назначили штраф в размере взятки — 130,4 миллиона рублей и запретили занимать государственные должности на протяжении восьми лет после освобождения.

Особняк за 73 млн и растрата на 2,2 млрд: чем завершилось дело экс-замминистра обороны Иванова и кто оказался его сообщником
Особняк за 73 млн и растрата на 2,2 млрд: чем завершилось дело экс-замминистра обороны Иванова и кто оказался его сообщником

Элитные пишущие ручки губернатора Сахалина

Александр Хорошавин (Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский)

В марте 2015 года членами организованной группы под руководством действующего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина были получены взятки в размере от 2 до 10 миллионов рублей за содействие в организации предвыборной кампании и обеспечение победы на выборах в органы местного самоуправления.

Также взятки получались за оперативную оплату работ по государственному контракту на строительство энергетического объекта, за общее покровительство в служебной деятельности и предоставление государственной поддержки, за выдачу разрешения на рыбалку, а также за получение субсидий на строительство животноводческого комплекса. С 2009 по 2015 год преступной группой были получены денежные средства на общую сумму более 522 млн рублей.

Фото: iStock/EpicCure

При обыске у Хорошавина была обнаружена коллекция пишущих ручек. Стоимость каждой ручки варьировалась от 3 тысяч рублей до 36 миллионов. Правоохранителями изъято 800 единиц дорогостоящих ювелирных изделий, коллекция часов стоимостью более 603 миллионов рублей и денежные средства в разных валютах более чем на 1 миллиард рублей.

По решению суда у семьи Александра Хорошавина были конфискованы четыре квартиры общей кадастровой стоимостью свыше 240 млн рублей, шесть машиномест общей стоимостью более 2,9 млн рублей, шесть автомобилей стоимостью не менее 42,3 млн рублей, в том числе Mercedes-Benz стоимостью 11 млн рублей, два Bentley общей стоимостью более 23,3 млн рублей, два Lexus, оценивающиеся в сумму не менее 6 млн рублей. В доход государства были обращены жилой дом, нежилое помещение, земельные участки, более 700 млн рублей, ювелирные изделия и другие ценности.

9 февраля 2018 года Южно-Сахалинский городской суд признал Хорошавина виновным в получении взяток и легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ), в составе организованной группы. Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, экс-губернатор был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград.

Читайте также:

В Красноярске руководителя УДИБ задержали за взятку на сумму более 73 млн рублей

«Gucci, Armani»: в прокуратуре Татарстана возмутились из-за роскошной жизни чиновников

Бывший чиновник Минобороны Куракин приговорён к 17 годам колонии
#суд
#губернатор
#дело
#арест
#штраф
#права
#ук
#земельные участки
#дома
#рф
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сотрудницы «Уральских авиалиний» погибли под поездом в Москве
10 декабря 2024, 12:36

Фото: istockphoto/blinow61

Две сотрудницы авиакомпании «Уральские авиалинии» погибли на железнодорожной станции Нагатинская, попав под поезд в Москве, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу «Уральских авиалиний». Там отметили, что погибшие 2004 и 2005 годов рождения действительно работали в компании.
«Немыслимая трагедия. Девушки погибли в нерабочее время, находились там по своим делам, были не в форменной одежде», — добавили в пресс-службе, соболезнуя родным и близким погибших.
Трагедия случилась в минувшее воскресенье, 8 декабря. Предварительно, погибшие шли вдоль ж/д путей. Машинист применил сигнал, а также экстренное торможение, однако это не помогло.

Перед этим сообщалось, как погибла девушка в Красноярске.

Читайте также:

«Никто не слышал крика»: по лесам Камчатки бродит медведь-людоед

Любовь к котенку спасла украинца от смерти в горах

Во Владивостоке 15-летняя девочка пострадала от упавшего утеплителя с крыши
#мир
#россия
#россияне
#москва
#смерть
#новости
#поезд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Красноярске погибла девушка после катания на тюбинге
10 декабря 2024, 12:31

Фото: iStock/Vera_Petrunina

Две девушки разбились во время катания на тюбинге в Красноярске, рядом с кластером «Радуга». По предварительной информации, одна из них погибла, другая пострадавшая находится в реанимации.
Как сообщает Telegram-канал Krash Mash, две подруги привязали ватрушку к машине и таким образом решили покататься. Во время очередного манёвра тюбинг с девушками вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль Toyota Camry.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Волгограде произошло ДТП с участием такси. Водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением и врезался в фонарный столб на улице Рокоссовского. В результате происшествия водитель и четверо пассажиров автомобиля получили травмы.

Читайте также:

Во Владивостоке 15-летняя девочка пострадала от упавшего утеплителя с крыши

Пламя охватило Коптевский рынок в Москве: площадь пожара стремительно растет

В Амурской области рейсовый автобус с отказавшими тормозами врезался в дерево — видео
#автомобиль
#травмы
#происшествия
#тюбинг
#красноярский край
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Никто не слышал крика»: по лесам Камчатки бродит медведь-людоед
Друг погибшего от нападения медведя: зверь продолжает ходить по Камчатке
10 декабря 2024, 12:27

Фото: iStock/Byrdyak

Медведя, растерзавшего человека на Камчатке, не удалось застрелить, он продолжает бродить по окрестностям. Об этом рассказал один из друзей погибшего в беседе с NEWS.ru. По его словам, криков во время нападения зверя никто не слышал, а когда служба безопасности наткнулась на медведя, мужчина был уже мертв.
«Работники предприятия рассказали, что медведь еще жив. Побоялись стрелять, пока медведь был рядом с Денисом, чтобы не задеть. Произвели выстрел в воздух, зверь испугался и рванул. В бегущего они не попали. Из принятых мер безопасности — всем приказали ходить по двое. Очевидно, чтобы медведю было из кого выбирать», — посетовал товарищ погибшего.
Собеседник издания добавил, что хорошо знал жертву нападения зверя — мужчина был надежным другом, верным мужем и большим патриотом.

Напомним, ранее сообщалось, что погибший был заместителем директора золотодобывающей компании «СиГМА». По информации журналистов, трагедия произошла на территории горно-металлургического предприятия, когда медведь набросился на мужчину и утащил его в овраг. Правоохранительные органы проводят проверку.

Читайте также:

Медведь задрал человека на Камчатке

Крокодил растерзал женщину и утащил в реку на глазах у коллеги

Гималайский медведь вцепился рыбаку в лицо, но тот сумел спастись
#трагедия
#выстрел
#погибший
#воздух
#компании
#мужчина
#предприятия
#работники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Reuters: у президента Бразилии диагностировали внутричерепное кровоизлияние
Reuters: врачи рассказали о внутричерепном кровоизлиянии у президента Бразилии
10 декабря 2024, 12:04

Лула да Силва (Фото: kremlin.ru)

Во время падения со скамьи в ванной президент Бразилии Лула да Силва ударился затылком, из-за чего у него произошло внутричерепное кровоизлияние.
Как сообщает Reuters со ссылкой на медицинский отчёт, чтобы удалить гематому, президенту пришлось перенести трепанацию черепа. Операция прошла в Сан-Паулу. Сейчас Лула «чувствует себя хорошо» и находится под наблюдением врачей.

Из-за своей травмы 78-летний политик не смог лично присутствовать на саммите БРИКС в Казани, поэтому принял участие по видеосвязи. Делегацию Бразилии при этом возглавлял министр иностранных дел Мауру Виейра.

Читайте также:

В Москве прошла церемония прощания с академиком Велиховым

Трамп высказался о жене Байдена

Минюст Южной Кореи запретил президенту выезд из страны
#травмы
#бразилия
#врачи
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате