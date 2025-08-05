В США педагог несколько лет насиловала ученицу
В американском штате Огайо 40-летняя учительница несколько лет насиловала ученицу. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Педагог Стефани Эрин Келленбергер впервые стала домогаться девочке, когда той было 13 лет. После того как школьнице исполнилось 14 лет, учительница стала насиловать её у себя дома. Это продолжалось несколько лет, вплоть до достижения девочкой 16-летнего возраста.
После того как эта ситуация перестала быть тайной, женщина уволилась из школы. Она заключила сделку с обвинением, по которой через 10 лет она сможет выйти на свободу.
Также после выхода из тюрьмы она обязана будет зарегистрироваться как сексуальный преступник и подтверждать этот статус каждые 90 дней. Келленбергер лишат лицензии на осуществление преподавательской деятельности.
До вынесения приговора судом преступница будет находиться под наблюдением. В это время ей запрещены любые контакты с несовершеннолетними.
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