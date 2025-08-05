В США педагог несколько лет насиловала ученицу

05 августа 2025, 17:44

Daily Mail: в Огайо 40-летняя педагог насиловала 14-летнюю ученицу

Фото: iStock/Igor Vershinsky

В американском штате Огайо 40-летняя учительница несколько лет насиловала ученицу. Об этом сообщает издание Daily Mail.