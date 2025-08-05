В США владелица похоронного бюро подменяла прах умерших бетоном

05 августа 2025, 17:41

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В американском штате Колорадо разразился скандал: владелица похоронного бюро Return to Nature Кэри Холлфорд обвиняется в масштабном мошенничестве. Как выяснило следствие, с 2019 по 2023 год женщина вместо кремированных останков подсовывала родственникам усопших сухой бетон, сообщает NBC News.