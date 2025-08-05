В США владелица похоронного бюро подменяла прах умерших бетоном
В американском штате Колорадо разразился скандал: владелица похоронного бюро Return to Nature Кэри Холлфорд обвиняется в масштабном мошенничестве. Как выяснило следствие, с 2019 по 2023 год женщина вместо кремированных останков подсовывала родственникам усопших сухой бетон, сообщает NBC News.
Жертвами аферистки стали около 200 семей, она присвоила около 130 тысяч долларов — это деньги, которые семьи отдавали за кремацию родственников.
Кроме того, Холлфорд получила 900 тысяч долларов от властей в рамках оказания финансовой помощи малому бизнесу в период пандемии COVID-19. При этом тела женщина не кремировала, а хранила при комнатной температуре в заброшенном здании.
Если обвинения подтвердятся, женщине грозит до 20 лет тюрьмы. Её супруг проходит по делу как соучастник.
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