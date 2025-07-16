Под Краснодаром мать пырнула ножом пятилетнего сына и получила 8,5 лет колонии
В Армавире осудили 27-летнюю местную жительницу, пырнувшую пятилетнего сына ножом за баловство. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.
По версии следствия, женщина разозлилась из-за непослушания ребенка и ударила его кухонным ножом. Скорую помощь она вызвала только через несколько часов. Медики зафиксировали на грудной клетке мальчика колото-резаное ранение. Женщина отрицала причастность к инциденту и пыталась выдать его за несчастный случай. Психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила ее вменяемость.
Уголовное дело расследовали по статье о покушении на убийство. Нерадивой родительнице назначили наказание в виде 8,5 лет колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.
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