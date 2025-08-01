Под Красноярском арестован мужчина за изнасилование ребенка 25 лет назад
В Красноярском крае был арестован местный житель, который 25 лет назад изнасиловал 9-летнюю девочку. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональную прокуратуру.
По информации правоохранителей, инцидент случился в 2000 году. Тогда мужчина затащил 9-летнюю девочку в подвал и изнасиловал. Правоохранители возбудили уголовное дело и установили подозреваемого. В момент этого последний сбежал из России. Мужчина был объявлен в международный розыск.
Спустя 21 год подозреваемый сам пришел к правоохранителям и заявил о своей невиновности. Из-за отсутствия доказательств дело приостановили.
Через некоторое время были получены новые доказательства в отношении подозреваемого. После задержания он признал свою вину и подробно рассказал о преступлении, которое совершил. Уголовное дело передано в суд.
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