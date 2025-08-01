Под Красноярском арестован мужчина за изнасилование ребенка 25 лет назад

01 августа 2025, 11:36

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В Красноярском крае был арестован местный житель, который 25 лет назад изнасиловал 9-летнюю девочку. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональную прокуратуру.