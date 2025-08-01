Восемнадцать жителей Иркутской области осуждены за организацию сети проституции
В Иркутской области 18 участников преступного сообщества получили уголовные сроки за организацию и управление сетью заведений, связанных с проституцией. Об этом сообщает Lenta.ru.
В преступную деятельность были вовлечены администраторы, диспетчеры, водители и даже представители силового блока. Соучастники распределяли роли: подыскивали женщин для занятия проституцией, обеспечивали наличие и содержание помещений для оказания интимных услуг, а также занимались рекламой.
Деятельность преступного сообщества была пресечена ещё в 2019 году в ходе совместной операции следственных органов и полиции. Сейчас все фигуранты дела получили соответствующие наказания в виде лишения свободы — сроки от 2,5 до 12,5 лет тюрьмы.
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