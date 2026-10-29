«Требовали тройничок»: Россиянка пережила падение с многоэтажки и обвиняет бывшего

29 октября 2026, 15:01

Жительница Петербурга выжила после того, как бывший выбросил её с седьмого этажа

Фото: Istock/Marina Gordejeva

Жительница Петербурга Екатерина выжила после падения с седьмого этажа. Как сообщает РЕН ТВ, её столкнул бывший парень.