«Требовали тройничок»: Россиянка пережила падение с многоэтажки и обвиняет бывшего
Жительница Петербурга Екатерина выжила после падения с седьмого этажа. Как сообщает РЕН ТВ, её столкнул бывший парень.
Инцидент произошёл 23 сентября. Девушка пережила кому, вышла из неё и сейчас заново учится ходить: передвигается на костылях и регулярно проходит лечение.
По рассказу Екатерины, в тот день её бывший парень приехал к ней ранним утром вместе с 17-летней девушкой. Потерпевшая утверждает, что они находились под запрещёнными веществами, предлагали ей употребить и склоняли к сексу втроём.
После отказа, как рассказывает жертва, пара заперла хозяйку на балконе, а во время ссоры бывший столкнул её с седьмого этажа. Сейчас Екатерина выписалась из больницы и живёт у родителей. Семья намерена добиваться привлечения виновника к ответственности. По словам близких, сейчас он скрывается.
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