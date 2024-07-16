В Германии танк открыл огонь на автостраде

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Следовавший на учения танк бундесвера выстрелил холостыми патронами над автобаном в Баварии, гильзы упали на проезжавшую машину. В результате инцидента пострадавших нет, сообщили правоохранители местного районного центра Фрайунг.
«По невыясненным пока причинам было произведено несколько выстрелов из одного из орудий. Выброшенные гильзы попали в автомобиль, за рулем которого находилась 32-летняя женщина», — сказано в докладе, опубликованном на портале полицейских новостей.Согласно информации сотрудников правоохранительных органов, инцидент произошел примерно в 9 часов вечера по местному времени 14 июля. Танк находился в колонне бундесвера, направляющейся по автобану B 12 на учения в сторону города Пассау. Так как его орудия из соображений безопасности были направлены вверх, повреждений автомобилей и раненых удалось избежать, уточняют в полиции.
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