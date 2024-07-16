Пьяная россиянка ударила сына кочергой и заставила выпить моющее средство

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Многодетная мать заставила своего сына выпить моющее средство. Об этом пишет Telegram-канал Kras Mash.
Инцидент произошел в Красноярском крае. Женщина пришла домой пьяная. Ребенок сделал ей замечание. В ответ она ударила мальчика кочергой и налила ему стакан жидкости для очистки жира.
Сына спас вернувшийся с работы отец. Он вызвал ему скорую помощь. Ребенка госпитализировали с ожогами дыхательных путей и полости рта. В отношении матери было возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что учительница забрала ученика к себе домой и пять месяцев занималась с ним сексом. Расследование началось в середине февраля. Мальчик не вернулся домой. В июле у правоохранителей появились подозрения, что он может прятаться в доме у женщины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сына спас вернувшийся с работы отец. Он вызвал ему скорую помощь. Ребенка госпитализировали с ожогами дыхательных путей и полости рта. В отношении матери было возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что учительница забрала ученика к себе домой и пять месяцев занималась с ним сексом. Расследование началось в середине февраля. Мальчик не вернулся домой. В июле у правоохранителей появились подозрения, что он может прятаться в доме у женщины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова