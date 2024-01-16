Женщина и двое детей погибли в пожаре в Новосибирской области

Фото: iStock/Kara Capaldo
Женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Новосибирской области, об этом сообщил глава регионального ГУ МЧС Виктор Орлов.
По словам Орлова, трагедия произошла в частном доме в Ордынского района Новосибирской области.
Предварительно, в ночь на 16 января смертоносное возгорание в частном домовладении произошло по причине замыкания. В ликвидации пожара приняли участие семь человек и две единицы техники.
Напомним, сегодняшней ночью ещё один пожар разгорелся на балконе воронежской квартиры. Туда попали обломки атаковавшего город беспилотника.
Читайте также:
SHOT: Обломки БПЛА уничтожили балкон воронежской квартиры на Тепличной улице
В сгоревшем подмосковном доме нашли 65 килограммов мефедрона
Wildberries ищет 16 сотрудников сгоревшего 13 января склада в Шушарах
«Сегодняшний пожар, который произошел в Ордынском районе, унес жизни трех человек. Смерть женщины и двух малолетних детей», — сообщил журналистам глава МЧС.
Напомним, сегодняшней ночью ещё один пожар разгорелся на балконе воронежской квартиры. Туда попали обломки атаковавшего город беспилотника.
Читайте также:
SHOT: Обломки БПЛА уничтожили балкон воронежской квартиры на Тепличной улице
В сгоревшем подмосковном доме нашли 65 килограммов мефедрона
Wildberries ищет 16 сотрудников сгоревшего 13 января склада в Шушарах
Евгения Парфентьева