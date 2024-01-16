Женщина и двое детей погибли в пожаре в Новосибирской области

В Комсомольске-на-Амуре водителя автобуса приговорили к двум с половиной годам колонии строгого режима за то, что выкинул пенсионерку из салона из-за неприятного запаха. Об этом сообщает Следственный комитет по Хабаровскому краю и Еврейской АО.